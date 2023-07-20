Марго Робби снялась для обложки австралийского Vogue (фото)

Хоть номер и посвящен ее роли в новом фильме "Барби", но актриса решила отойти от кукольных образов.

Марго Робби снялась в стильной фотосессии для нового номера Vogue Australia, посвященного ее новому фильму "Барби", а также дала небольшое интервью. И розового цвета, в котором все уже привыкли видеть актрису, на снимках было по минимуму.

Марго носила множество нарядов в стиле Барби для продвижения нового фильма о культовой кукле Mattel.

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Но для своей последней фотосессии для Vogue Australia 33-летняя австралийская актриса решила изменить ситуацию.

Марго Робби для Vogue Australia

Для обложки она позировала в топе, юбке и сапогах Balenciaga, дополненных серьгами Bulgari. А на других фото появилась в цветочном платье и прочих стильных образах. В том числе и прозрачном пластиковом платье от Paco Rabanne. Стильных, но не кукольных, что явно значит – "Барби-безумие", спровоцированное новым фильмом и самой Марго пошло на спад.

В интервью журналу Марго рассказывает о своем новом фильме и всемирном ажиотаже, который он вызвал, признаваясь, что никогда не испытывала ничего подобного.

"Это кажется другим. Фильмы по комиксам — это определенно шумиха", — сказала Марго, имея в виду свою роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц".

"Но в Барби есть что-то такое, чего я раньше не испытывала. Будто взорвалось то, что мы так долго сдерживали в себе. Это было безумие", — призналась актриса.

И она сообщила, что мечтает стать режиссером. Вдохновили ее на этот шаг беседы с режиссером "Барби" Гретой Гервиг.

"Я хочу быть режиссером. Разговор с Гретой об этом был самым мотивирующим и полезным. Для меня режиссура — это привилегия, а не право. Грета полна блестящих, блестящих советов. Я просто хочу быть Гретой, когда вырасту", — пошутила Марго под конец интервью.

В настоящее время Марго находится в мировом турне по продвижению фильма "Барби", в том числе по Америке, Океании и Восточной Азии.

Это уже четвертый раз, когда Марго Робби появляется на обложке австралийского Vogue, а главный редактор Кристин Сентенера называет это "очевидным выбором". Первый раз для обложки "модной библии" Марго снялась еще в 2015 году.

А на сам фильм "Барби" уже стали появляться первые отзывы кинокритиков. Официальная премьера состоится только завтра, 21 июля.

Критики в своих впечатлениях расходятся: одни называют фильм "бессвязным", другие отмечают, что он получился забавным и "балансирующим между глупостью и серьезностью".

А сам факт того, что два самых ожидаемых фильма этого лета: "Оппенгеймер" и "Барби" выходят в один день, 21 июля, породил забавный флешмоб, который уже прозвали в соцсетях "Барбенгеймером".

А тем временем, журналистка Фокуса уже успела посмотреть нашумевший еще до премьеры фильм "Барби" и готова поделиться своими впечатлениями в рецензии без спойлеров.