Мода на "Барби": королева Дании Маргрете поддержала тренд на розовый цвет (фото)

83-летняя королева приплыла в свою летнюю резиденцию на королевской яхте. "Розовый" образ Маргрете дополнила белой сумочкой и удобными мокасинами.

83-летняя королева Дании Маргрете показала, что не чужда моде на розовый цвет, которая захватила весь мир после фильма "Барби" с Марго Робби. Королева продемонстрировала очаровательный розовый костюм, сойдя с трапа королевской яхты. Об этом пишет Daily Mail.

Королева Дании Маргрете отправилась в свой летний отпуск, который, вероятно, ей очень необходим после разлада в ее семье. Королева с 1 января 2023 года лишила титулов принцев и принцесс своих внуков, детей второго сына, принца Иоахима. Объясняя свое решение, королева сказала, что новые титулы позволят ее четырем внукам от второго сына жить более нормальной жизнью.

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Королева Дании Маргрете появилась в розовом образе

В то время принц Иоахим публично высказался против решения своей матери, утверждая, что его дети пострадали и даже подверглись травле.

Датская королева была в розовом платье, жакете и шляпе, когда она прибыла в Сондерборг и сошла с королевского корабля "Даннеброг", где ее приветствовал мэр города Эрик Лауритцен.

Образ она дополнила белой сумочкой и удобными мокасинами, а также тростью, которая ей необходима с недавних пор.

Королева Дании Маргрете появилась в розовом образе Фото: Getty Images

Летние каникулы она проведет в королевской резиденции замка Граастен на юге страны. Замок был построен в 1700-7008 годах на берегу живописного пруда.

На заднем дворе замка расположен Королевский сад с бассейном и теннисным кортом.

Фото: Instagram detdanskekongehus

Замок Граастен - летняя резиденция датских королей Фото: Instagram detdanskekongehus

На территории замка проводятся экскурсии для туристов, но только когда королевская семья отсутствует.

Летние каникулы королевы, которые начались в начале этой недели, наступили после трудного года для ее семьи.

С тех пор принцы разрешили свой спор, однако принц Иоахим объявил, что в августе переезжает в Вашингтон, США, чтобы занять пост в посольстве Дании в США. До этого он жил в Париже.

После проведения кризисных переговоров члены королевской семьи Дании воссоединились на балконе Королевского дворца, чтобы отпраздновать 83-летие королевы.

Поздравить бабушку-королеву собрались все ее внуки, и те, что лишились титулов, и те, что его сохранили.