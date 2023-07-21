Эффект Шарлотты: Кейт Миддлтон расстраивает, что ее дочь стала модной иконой (фото)

Но восьмилетняя принцесса уже оказывает влияние на моду и делает это со дня своего рождения.

Журналисты таблоидов выяснили, что невероятная популярность принцессы Шарлотты и ее модных образов, это настоящая головная боль для принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Ведь ее поклонники скупают всю одежду, что Шарлотта надевает на себя. Так что восьмилетняя принцесса уже настоящий модный инфлюэнсер. В СМИ это называют "Эффектом Шарлотты". Об это пишет Daily Mail.

Королевский журналист Кейт Мэнси говорит, что это последнее, чего хотели бы принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые упорно трудятся, чтобы создать как можно более нормальную атмосферу в своей семье.

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Они уже тщательно избегают любого намека на коммерческую выгоду.

Тем не менее было предсказано, что в мире, управляемом мобильными телефонами и мгновенными покупками, выбор одежды Шарлотты может в конечном итоге принести экономике Великобритании более 3 миллиардов фунтов стерлингов за всю ее жизнь.

"Последнее, чего хотят Уэльсы, — это чтобы Шарлотта стала законодательницей мод. Они уже балансируют на тонком балансе между тем, чтобы позволить миру видеть своих детей и защитить свою частную жизнь", — говорит Кейт.

Все, что надевает Шарлотта, становится хитом продаж Фото: Getty

По ее словам, принцесса Уэльская хорошо осведомлена об этой проблеме, когда дело доходит до ее собственного гардероба.

"Мы уже видели, как Кейт выбирает одежду для фотосессий, она обычно не является трендом последнего сезона. Несомненно, именно по этой причине", — говорит Кейт, отмечая, что Кейт Миддлтон всеми силами пытается оставаться иконой моды, но избежать обвинений в коммерциализации своих образов.

Но факт остается фактом: туфли, платья и даже солнцезащитные очки, которые носила восьмилетняя принцесса Шарлотта, раскупаются за считанные часы.

Принцесса Шарлотта стала иконой стиля прежде, чем научилась ходить Фото: Getty Images

Сидя в первом ряду Королевской ложи на мужском финале Уимблдона в воскресенье, Шарлотта была одета в пару солнцезащитных очков Leosun, и в результате посещаемость веб-сайта бренда увеличилась на 450 процентов.

Платье Рэйчел Райли с белым воротничком, которое принцесса носил на Играх Содружества, было полностью распродано в течение 24 часов, и Рэйчел Райли создала систему предварительного заказа для клиентов, желающих повторить стиль Шарлотты.

Интерес к одежде и аксессуарам юной принцессы возник еще до того, как ей исполнился день от роду.

Когда Кейт Миддлтон вышла на ступени больницы с новорожденной Шарлоттой на руках, ее укутали в детское покрывальце GH Hurt & Son. В итоге на сайт производителя зашли 100 000 посетителей из 183 стран. Далее Фокус собрал самые яркие и популярные образы принцессы Шарлотты.

Стильные солнцезащитные очки

Шарлотта на недавнем Уимблдоне наблюдала за поединком между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем в солнцезащитных очках Leosun за 28 фунтов и в платье с цветочным принтом за 169 фунтов стерлингов от испанского бренда Friki.

Очки Шарлотты, вызвавшие ажиотаж Фото: Getty

Платье под названием Alitas было распродано к вечеру и теперь доступно только для предзаказа.

А ее очки оказались из старой коллекции. Несмотря на это, Leosun продемонстрировал увеличение веб-трафика на 450% во время теннисного матча. И похожие очки под названием Rose Fade, продавались в три раза быстрее, чем другие модели.

Платье в бретонские полоски

Это платье с воротником в стиле Питера Пэна стало самой продаваемой вещью Рэйчел Райли после того, как Шарлотта была замечена в нем на Играх Содружества в прошлом году.

Принцесса Шарлотта в полосатом платье Фото: Getty Images

И она снова его надела на авиашоу в этом году.

Платье в бретонскую полоску популярно до сих пор Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта была на Royal International Air Tattoo в Глостершире в полосатом платье Rachel Riley Breton стоимостью 39 фунтов стерлингов, белом кардигане Reiss и паре темно-синих парусиновых тапочек от Trotters. Когда она впервые надела платье с воротником Питера Пэна на Играх Содружества, оно было полностью распродано менее чем за 24 часа.

Комбинезон с вышивкой

Шарлотта надела этот комбинезон для семейного портрета на рождественской открытке 2022 года, и продажи сразу ожидаемо подскочили.

Комбинезон с вышитыми клубничками

Семейный снимок был очаровательным. И принцессе очень шел ее комбинезон Sfera за 17 фунтов стерлингов с клубничной вышивкой и туфлях Trotters. На следующий день комбинезон всех размеров был распродан, а кеды Plum остаются одним из бестселлеров Trotters.

Красное платье с блестками

Принцесса Шарлотта появилась на вечеринке Platinum Jubileee в красном платье, расшитом блестками.

Красное платье принцессы Шарлотты

Наряд от бренда Monsoon за 41 фунт стерлингов было нелегко рассмотреть на снимках, но как только его узнали, он был немедленно распродан, и теперь, благодаря своей популярности, была отшита новая партия.

Голубое платье

Принцесса Шарлотта наблюдала за полетом RAF после Trooping the Color 2022 года в шифоновом платье от Patachou за 77 фунтов.

Голубое платье принцессы Шарлотты Фото: Getty Images

Очаровательное платье украшали легкие рукава и бантик и оно очень шло Шарлотте, так что раскупили его мгновенно.

Цветочное платье

Еще одно платье Рэйчел Райли, на этот раз с цветочным принтом, было выбрано для портрета Шарлотты на ее шестой день рождения.

Цветочное платье принцессы Шарлотты Фото: The Sun

Оно стало самым быстро продаваемым предметом одежды за 25-летнюю историю бренда не смотря на стоимость в 59 фунтов.

Платье с голубыми цветами

Это платье Trotters стоимостью 70 фунтов появилось на портрете Шарлотты, посвященном ее четвертому дню рождения.

Платье с голубыми цветами

Снимок был сделан Кейт Миддлтон на территории Анмер-Холла, где тогда жила семья принца Уильяма. Несколько дней ушло у поклонников стиля маленькой принцессы на то, чтобы узнать, какого бренда ее наряд. И платье было раскуплено.

Платье с цветами барвинка

Когда в 2018 году родился принц Луи, Шарлотта приехала вместе с отцом и старшим братом в больницу Паддингтон Святой Марии.

Платье в цветы барвинка

Она была очаровательна в платье с изображением цветов барвинка за 45 фунтов, кофточкой Amaia и черных туфельках того же бренда. Ее наряд был разработан Алисой Авенель, одной из школьных подруг Кейт. И его раскупили за 24 часа.

Уютный кардиган

Принцесса была одета в этот кардиган за 20 фунтов стерлингов для портрета на свой второй день рождения.

Желтый кардиган Шарлотты

Желтый вязаный шерстяной кардиган стоимостью 20 фунтов стерлингов был мгновенно распродан, а после его продавали на eBay по цене в три раза выше.

Розовые ботинки

Маленькая принцесса на руках своей матери во время зимних каникул умилила поклонников королевской семьи. На фото Шарлотте было 10 месяцев, на ней был белый зимний комбинезон John Lewis, шапка Johnstons of Elgin и пара розовых флисовых ботиночек за 25 фунтов. Именно ботинки вызвали небывалый ажиотаж. Их продажи выросли на 97% по сравнению с обычными продажами.

Вязаное покрывало

Эффект Шарлотты начался практически в тот момент, когда 2 мая 2015 года миру представили юную королевскую особу. Даже будучи новорожденной, Шарлотта влияла на продажи.

Первое фото принцессы Шарлотты на руках у матери Фото: Getty Images

Ее знакомство с миром за пределами больницы вызвало всплеск продаж белого шерстяного покрывала GH Hurt & Son, в которое ее укутали. Тысячи покрывал из шерсти мериноса стоимостью 68 фунтов стерлингов были проданы всего за несколько часов, а производство удвоилось за одну ночь.

Напомним, ранее оказалось, что Шарлотта оказывает эффект и на своего дядю, принца Гарри. На День независимости США он нарядил свою дочь Лилибет в такое же платье, как и у племянницы.