22 июля 2023 года: мученика Панкратия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Панкратия. Его крестил сам апостол Петр. Панкратий проповедовал веру и боролся с идолопоклонниками, за что язычники напали на него и забили камнями.
Что нельзя делать 22 июля:
- ссориться с родителями;
- обижать животных;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- долго и ярко светят звезды на небе — будет гроза;
- много черники уродило — к холодной зиме;
- радуга — к жаркой погоде без дождя.
День ангела празднуют:
Кирилл, Александр, Константин.
Родились в этот день:
1946 год — Мирей Матье, французская певица;
1971 год — Дмитрий Коляденко, украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец;
1992 год — Селена Гомес, американская киноактриса, певица, модель;
2013 год — Джордж Уэльский, член британской королевской семьи, первый сын принца Уильяма и внук короля Чарльза.
Также в этот день:
1819 год — проходит премьера спектакля Ивана Котляревского "Наталка Полтавка";
1944 год — создают Международный валютный фонд;
1983 год — американец Дик Смит первым облетает Землю на вертолете;
2014 год — город Северодонецк освобождают от террористов ЛНР.