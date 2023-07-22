"Мертвый взгляд": почему убрали в хранилище первый официальный портрет Кейт Миддлтон

Первый королевский портрет Кейт Миддлтон 10 лет назад написал Пол Эмсли. И критики заявили, что он пугает "мертвым взглядом".

Когда десять лет назад публике был представлен первый официальный королевский портрет тогда еще герцогини Кембриджской, Кейт Миддлтон поблагодарила художника Пола Эмсли. Но критики разнесли портрет, назвав его "полной катастрофой". А теперь портрет отправили в хранилище Национальной портретной галереи. Вероятно, по просьбе принцессы Уэльской. Но это не точно. Об этом пишет Daily Mail.

Увидев в первый раз свой портрет, Кейт Миддлтон была предельно вежлива, сказав шотландскому художнику Полу Эмсли: "блестяще, совершенно потрясающе".

Реакция Кейт Миддлтон на свой портрет Фото: Getty Images

Критики, однако, были менее любезны, описав первый официальный королевский портрет жены принца Уильяма, как "ужасный". Также они отметили, что у Кейт на портрете "мертвый взгляд", из-за чего картина откровенно пугает.

Но теперь стало известно, что работа была отправлена ​​в хранилище Национальной портретной галереи, несмотря на то, что это единственная сольная картина будущей королевы Великобритании.

Портрет Кейт Миддлтон Фото: Wikipedia

Теперь на портрет можно посмотреть "по предварительной записи в архиве".

Кейт Миддлтон является покровительницей галереи на Трафальгарской площади, и ходят слухи, что она, возможно, втайне рада, что работа больше не выставлена ​​на всеобщее обозрение.

"Немыслимо, чтобы картина с изображением Ее Королевского Высочества была удалена из поля зрения публики, не посоветовавшись с ней. Это было бы очень невежливо. Она наш очень ценный покровитель", — отметил источник.

Картина маслом занимала видное место с момента ее открытия в 2013 году до 2018 года. Затем ее предоставили для передвижной выставки по всему миру, пока галерея не закрылась на ремонт стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов в 2020 году.

Когда в прошлом месяце принцесса вновь открыла галерею с большой помпой, на выставке остались только две работы с ее изображением: картина Джейми Корет, на которой она изображена рядом с мужем, принцем Уильямом, и фотография Паоло Роверси, сделанная в ознаменование ее 40-летия в 2022 году.

Картина Эмсли с "мертвым взглядом", вызвавшая глобальные споры из-за того, что принцесса выглядит старше своих лет, была не единственным выдающимся королевским портретом, исчезнувшим после открытия галереи.

Картина Ники Филиппса 2010 года, на которой изображены принцы Уильям и Гарри в парадной форме домашней кавалерии, была удалена из публичного обозрения.

Это решение вызвало слухи о том, что галерея стремилась избежать фотографирования Кейт Миддлтон рядом с изображением Гарри, который публично обвинил ее в том в том, что она конфликтовала с его женой Меган Маркл.

Галерея настаивает на том, что принцесса не имеет никакого влияния на выбор работ. "Решения, касающиеся экспонируемых портретов, принимаются кураторской командой", — сказал представитель галереи.

"С более чем 250 000 портретов, хранящихся в нашей коллекции, мы можем показать только небольшой процент. Мы регулярно чередуем выставленные портреты и одалживаем портреты из коллекции другим галереям и организациям", — заявили в галерее.

Напомним, для своего портрета с принцем Уильямом Кейт Миддлтон позировала в зеленом платье и особенной броши.