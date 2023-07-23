23 июля 2023 года: Антония Печерского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться с родителями и обижать животных.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Антония Печерского. Антоний с юности интересовался религией. Когда-то поехал в Палестину, чтобы посмотреть, где родился Иисус Христос, а также на гору Афон. Там принял постриг и прожил несколько лет, но позже игумен Афонский получил от Бога знак отпустить Антония домой, чтобы тот нес христианство по родной земле. В Киеве Антоний основал Киево-Печерскую Лавру. За свои деяния он получил дар исцеления.

Что нельзя делать 23 июля:

стричь волосы;

ругаться, злословить, ссориться;

носить старую или грязную одежду.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — удачное время для рыбалки;

ночная гроза к хорошей погоде;

радуга – к ветренной погоде;

не видно бабочек — будет дождь.

День ангела празднуют:

Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман.

Родились в этот день:

1989 год — Дэниел Рэдклифф, британский актер театра и кино, исполнитель роли Гарри Поттера.

Также в этот день:

971 год — Киевская Русь и Византийская империя заключают мирный договор;

1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1982 год — принимают решение о полном запрете отлова китов в коммерческих целях.