Отменить старение: ученые нашли лекарство, которое за неделю поможет вернуть молодость

Совсем скоро старение станет осознанным выбором каждого, ведь ученые нашли способ обернуть процесс старения клеток и, перепрограммировав их, вернуть молодость.

Мечта вновь стать молодым в скором будущем станет реальностью. "Ген Яманака" — открытие в медицине, получившее в 2012 году Нобелевскую премию позволит представить человечеству таблетку против старения. Об этом пишет Vogue Italia.

Исследование Гарвардской медицинской школы открыло способ перепрограммировать тело и химически сделать клетки снова молодыми. Последнее достижение в области регенеративной медицины, получившее Нобелевскую премию, на самом деле является анализом клеточной информации, ответственной за старение, путем изменения способа, которым клетки общаются друг с другом и передаются гены старения, провоцируя этот процесс. Это способ обратить вспять неумолимый ход времени.

Использование гена Яманака в регенеративной терапии

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Некоторые люди восприняли с опаской возможное появление таблетки против старения, особенно те, кто считают, что вмешательство в человеческую ДНК не может быть подвластно людям. На что ведущий ученый Дэвид А. Синклер, профессор кафедры генетики и содиректор Центра исследований биологии старения Пола Ф. Гленна Гарвардской медицинской школы, сказал: "Жизнь — это информация. Если она испорчена, он стареет и умирает. Находима резервная копия. С генами и химическими веществами мы перезагружаем тело. У обезьян он восстанавливает зрение. Следующим шагом будет человек", — объяснил свое исследование ученый.

Суть исследования заключается в использовании гена Яманаки, который способен превращать состарившиеся клетки снова в молодые. Исследование предусматривает, что преобразовать состарившиеся клетки в молодые, и вернуть человеку молодость, можно будет менее чем за неделю.

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Тесты уже начались

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Захватывающее открытие, которое обещает радужное будущее для лечения серьезных заболеваний, вызванных старением. "Раньше мы могли только замедлять процесс, теперь мы можем даже обратить его вспять. Этот процесс ранее требовал генной терапии, что ограничивало его широкое использование. Травмы будут восстанавливаться более эффективно, и мечта об омоложении всего организма всего одной таблеткой может стать реальностью", — говорит Синклер.

Предыдущие попытки использовать гены для расшифровки информации о клетках дали результаты, создавшие клетки, которые были слишком молодыми или раковыми, но лабораторные эксперименты сначала на морских свинках, а затем на обезьянах показали, что ген Яманака — это не опасно для этих организмов.

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Действительно, результаты, полученные в апреле 2023 года, были весьма положительными: после лечения тканей, предрасположенных к клеточному старению, таких как мозговая ткань, почки и мышцы этих млекопитающих, было перепрограммировано, не вызывая рака, и, в частности, сработало использование гена в эксперименте по восстановлению зрения у слепых обезьян. После этого успеха ведется подготовка к клиническим испытаниям на людях в лаборатории.

Это довольно амбициозное открытие, которое дает невероятную перспективу в контексте регенеративной медицины для лечения хронических и дегенеративных заболеваний. Но сама мысль о том, что обратить процесс старения и вернуть молодость можно будет по своему выбору, немного пугает. Впрочем, нам остается следить за исследованиями и ждать результатов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.