Риз Уизерспун удивила сходством с 23-летней дочерью (фото)

Ава Филлипп — наследница актрисы и Райана Филлиппа.

47-летняя американская актриса Риз Уизерспун удивила сходством с дочерью. Снимками с наследницей звезда сериала "Большая маленькая ложь" делится в Instagram.

"Идеальная летняя ночь с моей девочкой", — написала Уизерспун, показав свежие фото с 23-летней Авой.

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Риз Уизерспун с дочерью

Подписчики знаменитости сразу заметили поразительное сходство звездной мамы и ее дочери от Райана Филлиппа.

"Буквально близнецы", "Риз, кто из них дочь/мама", "Близнецы", — пишут фолловеры актрисы.

Впрочем, некоторые считают, что 23-летняя Ава больше похожа на своего отца, с которым Риз развелась в 2008 году.

"Почему вы всегда говорите, что они близнецы? Они обе очень красивые женщины, но Ава — близняшка своего отца. Дикон выглядит точно как Риз", "Нааа, она женская версия своего отца", "Она очень похожа на Райана", — высказывают мнения поклонники Риз Уизерспун.

Риз Уизерспун с сыном Фото: Instagram @reesewitherspoon

Кроме Авы, от первого брака актриса воспитывает 19-летнего сына Дикона. А от союза с Джимом Тотом, с которым объявила о разводе весной 2023 года, подрастает сын Теннесси.

Напомним, Риз Уизерспун сравнила два своих развода.

Также Фокус писал о том, как актриса переживает развод после 12-летнего брака.