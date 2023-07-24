Канье Уэст отреагировал на новый вероятный роман Ким Кардашьян

Скандальный музыкант услышал слухи об отношениях бывшей жены и Тома Брэди.

Стало известно, как американский рэпер Канье Уэст реагирует на новый вероятный роман своей бывшей жены Ким Кардашьян. Об этом пишет ЕТ.

Летом 2023 года начали распространяться слухи, что Ким Кардашьян и футболист Том Брэди имеют романтический интерес друг к другу, хотя многие источники настаивают на том, что они "просто друзья".

"Между ними не происходит ничего романтического", — сообщил источник. "Приоритетом обоих является семьи. Ким просто развлекалась и наслаждалась летом".

Это не помешало их бывшим услышать об этом. Экс-супруг Кардашьян Канье Уэст также слышал эти слухи, и источник говорит, что он "ревновал к сообщениям о Ким и Томе".

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Ким Кардашьян Фото: Скриншот

Что касается Жизель Бюндхен, бывшей жены Брэди, то она "воспринимает все с недоверием".

"Ее главная цель — иметь здоровые и сбалансированные отношения с Томом", — пояснил источник. "Она желает ему всего наилучшего и хочет, чтобы он был счастлив".

И Брэди, и Кардашьян были замечены на ежегодной вечеринке Майкла Рубина 4 июля 2023 года в Хэмптонсе, а сам Рубин считает, что они не встречаются, и что слухи преувеличены.

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

"Честно говоря, они просто друзья", — сказал он. "Это просто безумные слухи, которые распространяются".

Развод Брэди с Бюндхен был завершен в октябре 2022 года, а через месяц Кардашьян и Уэст официально развелись. Основательница SKIMS около девяти месяцев встречалась с комиком Питом Дэвидсоном.

Напомним, Ким Кардашьян снялась в новом сезоне "Американской истории ужасов".

Также Фокус писал о реакции Ким Кардашьян на антисемитские высказывания Канье Уэста.