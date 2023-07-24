Дуа Липа продемонстрировала идеальное летнее платье (фото)

Знаменитость проводит летний отпуск в Италии, смакуя джелато.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальное летнее платье. Снимками из итальянского отпуска звезда сцены делится в Instagram с почти 89 млн подписчиков.

Артистка косовского происхождения была в серебристом атласном платье миди, наслаждаясь джелато во время отдыха. Певица дополнила образ темными аксессуарами и зачесала свои волосы в высокий хвост. К образу Дуа Дипа добавила черную сумку и балетки.

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Она подписала пост: "Соленое фисташковое джелато выдержало 30 сек".

Благодаря открытому платью можно рассмотреть тату певицы, среди которых поколотое сердце.

Дуа Липа в Италии

"Это платье вау", "Прекрасная королева", "Я так тебя люблю, моя королева", — комментируют карусель свежих итальянских кадров подписчики Дуа Липы.

Дуа Липа Фото: Getty Images

Хитмейкер, которая имеет лишь "30 секунд экранного времени" в последнем фильме Греты Гервиг, сыграла в "Барби" Русалку и записала саундтрек.

Напомним, Дуа Липа посетила премьеру "Барби" в Лондоне.

Также Фокус писал о новом стиле, который представляют Дуа Липа и Puma.