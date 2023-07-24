Еву Лонгорию заметили за поцелуями с мужем на пляже (фото)

Актриса вместе с супругом-медиамагнатом и 5-летним сыном уже пару недель отдыхает в Марбелье.

48-летняя актриса и продюсер Ева Лонгория, наиболее известная своей ролью в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки", отправилась с семьей на отдых в Испанию и регулярно попадает в объективы папарацци. Об этом пишет PageSix.

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Еву и ее 55-летнего супруга Хосе Бастона заметили за нежным проявлением чувств на пляже в Марбелье. Супруги, которые женаты уже семь лет, страстно целовались возле бара.

Лонгория продемонстрировала фигуру в стильном белом цельном купальнике, а ее муж был одет в синюю рубашку на пуговицах и оранжевые шорты Adidas. На других фотографиях актриса была замечена с сыном пары, Сантьяго, которому в прошлом месяце исполнилось 5 лет.

В прошлые выходные семья была замечена, наслаждаясь очередным солнечным днем в Испании. Лонгория и ее сын были сфотографированы вместе, когда играли на пляже. Звезда привлекла к себе всеобщее внимание в слитном купальнике цвета Барби, который демонстрировал ее фигуру и включал в себя застежку-молнию спереди и вырез сзади. Она дополнила свой образ соломенной шляпой и золотыми украшениями, а позже добавила солнцезащитные очки.

Ранее Фокус писал, что Ева Лонгория отправилась в семейный поход в горы вместе с мужем и сыном.