Селена Гомес в красном мини-платье устроила вечеринку по случаю 31-летия

Знаменитая актриса отметила свой день грандиозной вечеринкой.

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий, на которых показала как отпраздновала свой 31-й день рождения.

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Среди звездных гостей на вечерке были Пэрис Хилтон, Кристина Агилера и Бенни Бланко. Звезда сериала "Убийства в одном здании" была одета в красное мини-платье Bottega Veneta с прозрачной подкладкой и цветочными украшениями.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Гомес дополнила свой откровенный ансамбль черными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами с бриллиантами и черными туфлями-лодочками с ремешками и красной розой. Основательница Rare Beauty сделала дымчатый макияж глаз и нанесла нюдовую помаду, а волосы уложила в гламурную прическу.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

"31 год", — подписала Гомес серию ярких фотографий, на которых позирует со своими гостями.

Селена Гомес, Бенни Бланко и Пэрис Хилтон Фото: Instagram @selenagomez

Даже ее торт соответствовал образу, так как она опубликовала фото, на котором задувает гигантские бенгальские огни на десерте, украшенном красными цветами.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

После вечеринки Селена наслаждалась просмотром нового фильма о Барби со своими друзьями. Звезда продемонстрировала полностью розовый образ с отделкой из перьев, а также забавную розовую ковбойскую шляпу. Все гости выбрали также розовые наряды, чтобы насладиться просмотром комедийного фильма, основанном на одноименной игрушке от Mattel.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес представила новый тренд в макияже глаз.