Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из Монтесито
Здесь герцогская чета проживает с 2020 года.
Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из Монтесито. Об этом пишет Express.
Королевская пара, вероятно, может поселиться на солнечных берегах Малибу. Как сообщает издание, 41-летняя Маркл и 38-летний Гарри "тайно" осматривали дома в пляжном городе, чтобы быть ближе к Лос-Анджелесу.
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"Гарри и Меган пересматривают свои варианты проживания, поскольку Малибу является интересным местом", — отметил инсайдер.
"Они тайно посещали эту территорию несколько раз и гуляли, глядя на то, что там".
Рассмотрение переезда происходит в тот момент, когда Меган "переключает передачи и возвращается в Голливуд", сказал источник, добавив, что этот шаг является "разумным" из-за количества знаменитостей, которые также живут в Малибу.
Герцог и герцогиня Сассекские живут в своем особняке с девятью спальнями стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито с 2020 года после сложения королевских обязанностей.
Бывшая актриса также якобы рассматривает возвращение в Голливуд в последние месяцы, и это, возможно, могло быть причиной приобретения нового дома в Тинселтауне.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переживают сложный этап в отношениях.
Также Фокус писал о появлении Меган Маркл на фермерском рынке без принца Гарри.