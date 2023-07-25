Здесь герцогская чета проживает с 2020 года.

Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из Монтесито. Об этом пишет Express.

Королевская пара, вероятно, может поселиться на солнечных берегах Малибу. Как сообщает издание, 41-летняя Маркл и 38-летний Гарри "тайно" осматривали дома в пляжном городе, чтобы быть ближе к Лос-Анджелесу.

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"Гарри и Меган пересматривают свои варианты проживания, поскольку Малибу является интересным местом", — отметил инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Archwell

"Они тайно посещали эту территорию несколько раз и гуляли, глядя на то, что там".

Рассмотрение переезда происходит в тот момент, когда Меган "переключает передачи и возвращается в Голливуд", сказал источник, добавив, что этот шаг является "разумным" из-за количества знаменитостей, которые также живут в Малибу.

Герцог и герцогиня Сассекские живут в своем особняке с девятью спальнями стоимостью 14 миллионов долларов в Монтесито с 2020 года после сложения королевских обязанностей.

Бывшая актриса также якобы рассматривает возвращение в Голливуд в последние месяцы, и это, возможно, могло быть причиной приобретения нового дома в Тинселтауне.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переживают сложный этап в отношениях.

Также Фокус писал о появлении Меган Маркл на фермерском рынке без принца Гарри.