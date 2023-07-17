Меган Маркл посетила фермерский рынок без принца Гарри (фото)

Герцогиня Сассекская нарушила местное правило, которое запрещает брать с собой собак.

Related video

Меган Маркл сходила на фермерский рынок в Монтесито без принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиню Сассекскую заметили на местном фермерском рынке через несколько дней после того, как ее документальный сериал от Netflix не получил ни одной номинации на премию "Эмми".

Супругу принца Гарри сопровождала ее охрана и один из ее любимых домашних любимцев, несмотря на правила рынка, которые запрещают брать с собой собак.

Бывшая американская актриса выбрала для будничного выхода в свет белую рубашку с расстегнутым воротником поверх верблюжьего платья макси, черные шлепанцы и солнцезащитные очки за 825 фунтов стерлингов (около 39 тысяч гривен). Местные жители почти не заметили герцогиню, когда она ходила от палатки к палатке, просматривая различные коллекции товаров.

Она собрала охапку живых цветов, которые затем спрятала в большую плетеную соломенную сумку, продолжая делать покупки. Маркл остановилась, чтобы попробовать немного меда от местного продавца.

Жена сына короля Чарльза III была дружелюбной и вежливо улыбалась небольшому количеству местных жителей, которые узнали ее, поскольку ее охрана пристально следила.

Меган Маркл в Монтесито

Напомним, какое скрытое послание несет в себе кольцо Меган Маркл.

Также Фокус писал об очередной неудаче герцогов Сассекских.