Меган Маркл відвідала фермерський ринок без принца Гаррі (фото)

Герцогиня Сассекська порушила місцеве правило, яке забороняє брати із собою собак.

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Меган Маркл сходила на фермерський ринок у Монтесіто без принца Гаррі. Про це пише Daily Mail.

Герцогиню Сассекську помітили на місцевому фермерському ринку через кілька днів після того, як її документальний серіал від Netflix не отримав жодної номінації на премію "Еммі".

Дружина принца Гаррі супроводжувала її охорона та один із її улюблених домашніх улюбленців, попри правила ринку, які забороняють брати із собою собак.

Колишня американська акторка обрала для буденного виходу у світ білу сорочку з розстібнутим коміром поверх верблюжої сукні максі, чорні шльопанці та сонцезахисні окуляри за 825 фунтів стерлінгів (близько 39 тисяч гривень). Місцеві жителі майже не помітили герцогиню, коли вона ходила від намету до намету, переглядаючи різні колекції товарів.

Вона зібрала оберемок живих квітів, які потім сховала у велику плетену солом’яну сумку, продовжуючи робити покупки. Маркл зупинилася, щоб спробувати трохи меду від місцевого продавця.

Дружина сина короля Чарльза ІІІ була доброзичливою та ввічливо посміхалася невеликій кількості місцевих жителів, які впізнали її, оскільки її охорона пильно стежила.

Меган Маркл у Монтесіто

Нагадаємо, яке приховане послання несе в собі каблучка Меган Маркл.

Також Фокус писав про чергову невдачу герцогів Сассекських.