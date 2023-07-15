Особливий зміст: діамантова каблучка на мізинці Меган Маркл має приховане послання (фото)

У герцогині Сассекської безліч прекрасних ювелірних прикрас від невеликих брендів до розкішних дизайнерів. Але одну каблучку було створено з особливим змістом.

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Меган Маркл відома своїми витонченими, красивими прикрасами, які вона складає в кілька шарів, створюючи неповторний образ. Про це пише Dailt Express.

Є кілька прикрас, які вона носить регулярно: обручка і годинник Cartier принцеси Діани, але час від часу вона поповнює свою колекцію.

Минулого року герцогиня Сассекська продемонструвала дві нові каблучки з діамантами: для появи на святкуванні платинового ювілею королеви в Лондоні та на один день під час Ігор Invictus у Нідерландах.

Діамантові каблучки виготовлені Shiffon Co — одним з улюблених ювелірних брендів Меган — і одна з них — Tennis Pinky Ring 1972.

Як повідомляють на сайті, каблучку розробили та виготовили "на честь 50-річчя Title IX, епохального закону, що проклав шлях для жінок у спорті", а "Shiffon's 1972 Tennis Pinky Ring віддає данину поваги культовому тенісному браслету".

"Ця версія нашої фірмової каблучки з діамантами на мізинці продовжує місію підтримки жінок: 19,72% прибутку спрямовується до нашого інвестиційного фонду "Жінки в спорті". Цей фонд інвестуватиме в компанії, що фінансуються жінками, у вертикалях, пов'язаних зі спортом, включно зі здоров'ям", — написали у своєму зверненні на сайті представники компанії.

Прикраса Меган виконана з платини Фото: Ньютон

Каблучку виготовляють у Нью-Йорку майстри-ремісники за індивідуальним замовленням під розмір пальця майбутнього власника. Вона може бути виконана з 18-каратного золота або платини. Прикраса Меган виконана з останнього металу. Що стосується вартості каблучки, то вона коштує 2800 доларів США.

Шилпа Ярлагадда заснувала ювелірну компанію 2017 року в кімнаті гуртожитку Гарвардського університету.

"Коли Меган одягла нашу каблучку, це був просто приголомшливий момент. Мене вона завжди дуже надихала", — так прокоментувала вона носіння герцогинею її обручок.

Дизайнерка згадала і про деякі яскраві моменти в кар'єрі Меган, а саме виступ в ООН з проблем жінок і роль у серіалі Suits.

"Усе, що вона робить, вона робить з наміром, обдумано і з тим сенсом, який вона може привнести. Я знаю, що, коли вона одягає прикрасу, то несе особливий зміст. Ми обидва дуже дбаємо про розширення прав і можливостей жінок, і вона теж є одним із засновників жіночого руху", — додала Шилпа.

Каблучка 1972 Tennis Pinky Ring — це нова версія каблучки Duet Pinky Ring, яка також є в скриньці Меган і яку вона одягала під час зйомки для журналу TIME разом з принцом Гаррі.

Раніше Фокус повідомляв, що дворецький принцеси Діани вважає, що Меган Маркл може піти в політику. Пол Баррелл згадав історії акторів Арнольда Шварценеггера і Рональда Рейгана.

Також стало відомо, що друг принца Гаррі та Меган Маркл розповів, що відбувається в їхньому шлюбі. Фотограф Карл Ларсен прокоментував нові фото королівського подружжя з побачення в Санта-Барбарі.