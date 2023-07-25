Дочь принцессы Беатрис сходила на свою первую свадьбу

22-месячная Сиенна стала цветочницей на свадьбе сводной сестры Эдоардо Мапелли-Моцци.

Дочь принцессы Беатрис дебютировала на своей первую свадьбу и вышла в свет. Сиенна Элизабет стала девочкой-цветочницей на пышной свадьбе. Об этом пишет Hello Magazine.

22-месячная Сиенна посетила свадьбу сводной сестры своего отца, Эдоардо Мапелли-Моцци.

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Единственные фото со свадьбы

29-летняя Фиби Уильямс-Эллис связала себя узами брака с Раулем де Ланширом в Камбрии. Церемония была небольшой и очаровательной, только для близких друзей и родственников, так что Сиенна была цветочницей, а семилетний сын Эдоардо от Дары Хуан исполнял роль пажа.

Вольфи ранее уже был шафером на свадьбе самой принцессы. Напомним, та церемония в 2020 году была очень скромной из-за пандемии коронавируса и прошла в Виндзоре.

Вольфи был самым молодым человеком, сыгравшим роль на королевской свадьбе на протяжении всей британской истории. На церемонии присутствовало около 20 гостей, в том числе покойная королева Елизавета и герцог Эдинбургский, а также их родители, братья и сестры.

Свадьба сестры Эдоардо прошла в церкви Святого Освальда в Киркосвальде. И там, насколько известно, не было прессы и папарацци. Так что, если Беатрис не покажет фото своей дочки в нарядном платье цветочницы, то они останутся только в семейном архиве.

Сама принцесса Беатрис выглядела очаровательно в нежно-розовом платье на пуговицах от Эмилии Уикстед, которое она надела на Уимблдон две недели назад.

Принцесса Беатрис на Уимблдоне Фото: Getty Images

Невеста, которая работает сценографом, художником по костюмам и художником-постановщиком, является падчерицей матери Эдо Николы Дайаны Уильямс-Эллис.

Несмотря на дождливую погоду, Фиби пришла в церковь в отличном настроении со своим отцом Дэвидом Уильямсом-Эллисом, который защитил ее от дождя под большим синим зонтом. Дэвидявляется одним из ведущих скульпторов в мире.

Мемориальный фонд Нормандии поручил ему создать скульптуру "День Д" в 2019 году.

Редкие фото маленькой Сиенны Элизабет

Напомним, ранее принцесса Беатрис и Эдоардом Мапелли-Моцци сходили на день рождения друга-миллиардера. 23-летний Карло Агостинелли по слухам, встречается с теннисной звездой Эммой Радукану.

День рождения Агостинелли отметил в очень закрытом лондонском клубе. У клуба "Освальдс" нет вывески, лишь только синяя дверь. Но попасть туда невероятно трудно. Так что члены королевской семьи часто там бывают, вдали от журналистов и папарацци.