Грета Гервиг рассказала о прототипе странной Барби
Режиссер вспомнила свое детство.
39-летняя американская режиссер Грета Гервиг рассказала, что вдохновило ее на создание образа "Странной Барби". Об этом пишет Rolling Stone.
Странная Барби, которую играет Кейт МакКиннон, должна представлять куклу, с которой играли слишком грубо, и теперь она имеет неровную прическу, следы от ручки вокруг ее лица.
И хотя многие поклонники фильма насмехались над эксцентричной куклой Барби, Гервиг, режиссер фильма, подробно рассказала настоящую историю куклы, добавив, что это произошло из ее опыта в детстве.
Она объяснила, что выросла со многими людьми, которые были старше ее, поэтому большинство игрушек были самодельными, которыми уже играли.
"Мы выросли в районе, где было много девушек старше меня. Так что у меня было много ручных Барби, которые уже были подстрижены к тому времени, как я их получила", — призналась Гервиг.
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"Это было так: "Ну, мы должны это сделать". Это было почти как духовный проводник в мир игры через эту Барби".
Звездная режиссер также раскрыла другой аспект, который помог ей воплотить замысел в жизнь.
Она пояснила, что сам персонаж основан на отмеченном наградами научно-фантастическом романе Лоис Лоури "Даритель".
В фильме даритель имеет и дает то, чего нет у других, например чувства и цвета.
Напомним, Грета Гервиг во второй раз стала мамой.
Также Фокус писал о закодированных смыслах в фильме "Барби".