Принц Гарри "испытывает ревность" к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, — источник

Герцог Сассекский хотел бы вернуться в Великобританию, однако он вряд ли уже помирится с родственниками.

Принц Гарри испытывает "мелкую ревность" к брату и его жене Кейт Миддлтон. Об этом пишет Ехргеѕѕ.

По словам бывшего королевского дворецкого Пола Баррелла, критика принца Гарри в отношении принца Уильяма и Кейт Миддлтон является "мелкой ревностью".

После того, как Гарри и его жена Меган Маркл в 2020 году оставили должности старших членов королевской семьи и переехали в США, они продолжали рассказывать о своей жизни в Букингемском дворце в негативном свете.

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Их скандальное интервью с Опрой Уинфри в 2021 году осветило обвинения против королевской семьи, тогда как их документальные сериалы Netflix "Гарри и Меган" и мемуары герцога "Spare" раскрыли дополнительную конфиденциальную информацию о британских роялах.

Баррелл сказал о принце и принцессе Уэльской: "[Уильям] невероятен, они двое [Уильям и Кейт] вместе являются властной парой, и они учатся, прежде чем придет их время, они узнают о людях страны, королем которой он однажды станет".

Дворецкий считает, что все это происходит в определенной степени из-за мелкой ревности.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Согласно некоторым источникам, Гарри отчаянно хочет вернуться в Великобританию, поскольку он не прижился в Лос-Анджелесе так же, как Меган, которая выросла в этом городе.

Напомним, мемуары принца Гарри чаще всего выбрасывают этим летом.

Также Фокус писал о планах герцогов Сассекских приобрести новое жилье.