Овчарка Джо и Джилл Байден укусила семь сотрудников Белого дома

Пес по кличке Коммандер перекусал сотрудников секретной службы, после того, как еще одна пса Байденов убрали за аналогичное поведение.

Почти двухлетняя немецкая овчарка президента Байдена укусила семь человек за четыре месяца после того, как еще одну собаку президента США по кличке Майор, "изгнали" из Белого дома за аналогичное агрессивное поведение. Об этом пишет NYpost.

Майора в итоге отдали друзьям семьи, а двухлетний Коммандер остался, но его поведение оказалось не лучше.

В самом серьезном задокументированном инциденте с участием немецкой овчарки врач Белого дома 3 ноября 2022 года направил укушенного офицера секретной службы в форме в местную больницу. Коммандер укусил его за руку и за бедро, согласно электронным письмам, опубликованным в соответствии с Законом о свободе информации консервативной юридической группе Judicial Watch.

Записи показывают, что Коммандер прокусил руку другого сотрудника секретной службы через несколько недель после того, как президент выпустил его у Белого дома после вечера семейного кино, а в следующем месяце он укусил за спину сотрудника службы безопасности в Уилмингтоне, штат Делавэр, где живет Байден.

Немецкая овчарка Коммандер в итоге, за четыре месяца укусила семь человек.

Джо и Джилл Байден с Коммандером Фото: Getty Images

Почти двухлетняя немецкая овчарка президента Байдена укусила семь человек за четыре месяца.

Задокументированные атаки агрессивного пса с сентября 2022 года по январь, вероятно, представляют собой неполный учет инцидентов с участием Коммандера, поскольку период времени не охватывает его первые девять месяцев в Белом доме или самые последние шесть месяцев.

"Эти шокирующие записи поднимают фундаментальные вопросы о президенте Байдене и секретной службе", — заявил президент Judicial Watch Том Фиттон.

"Это особый вид сумасшествия, когда президент позволяет своей собаке неоднократно нападать и кусать сотрудников секретной службы и Белого дома. И вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба пыталась незаконно скрыть документы о жестоком обращении с ее агентами и офицерами со стороны семьи Байденов", — добавил Фиттон.

Джилл Байден с питомцами

80-летний Байден, как сообщается, выразил сомнение в честности сотрудника секретной службы, который сообщил, что его укусила за ногу его предыдущая собака Майор, также немецкая овчарка, а Белый дом не сообщил о каких-либо случаях нападения с участием Коммандера, лай которого часто можно услышать на территории Белого дома.

10 ноября прошлого года офицер спецслужбы был укушен в левое бедро, в то время как первая леди Джилл Байден выгуливала собаку в саду Кеннеди возле восточного крыла.

"Я видел, как Коммандер вышел из сада Кеннеди и бросился ко мне. Я тут же остановился и поднял руки. Затем он укусил меня за левое бедро, а затем побежал обратно к первой леди", — написал офицер в электронном письме своему начальству.

14 ноября другой офицер Секретной службы описал в сообщении по электронной почте, что ему пришлось защищаться стулом, чтобы предотвратить нападение.

Элизабет Александер, директор по связям с общественностью первой леди Джилл Байден заявила, что в Белом доме "часто стрессовая среда для домашних животных".

"Первая семья работает над тем, чтобы сделать эту ситуацию лучше для всех", — сказала

"По данным Секретной службы, к каждому упомянутому инциденту относились так же, как и к сопоставимым травмам на рабочем месте, с соблюдением соответствующих процедур уведомления и отчетности. Президент и первая леди невероятно благодарны сотрудникам Секретной службы и Executive Residence за все, что они делают для обеспечения безопасности их, их семьи и страны", — резюмировала Элизабет.

Напомним, ранее Фокус писал о питомцах четы Байден. Они предпочитают больших овчарок.