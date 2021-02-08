Первые собаки США: что известно о любимцах президента Джо Байдена (фото, видео)

Джо Байден всегда был неравнодушен к овчаркам, а, "усыновив" щенка из приюта, дал СМИ сигнал о том, что в Америку "возвращается нормальность".

Первая леди США Джилл Байден призвала американцев носить маски не только в общественных местах, а также даже во время выгула собак. Видео опубликовано на ее официальной странице в Instagram, его подхватили и телеграмм-каналы.

На записи она сидит у камина в окружении двух собак, немецких овчарок Мейджора и Чемпа. Миссис Байден, среди прочего, призвала обратить внимание на животных из приютов и подарить им новый дом.

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Такие слова – не реверанс в сторону зоозащитников, а собственный опыт. Пес Байденов по кличке Мейджор стал первым "усыновленным" животным, переступившим порог Белого дома. Его еще в 2018 году Джо Байден взял его из приюта Delaware Humane Association в штате Дэлавер.

[ + – ] Джо Байден и Мэйджор Фото: Facebook/delawarehumane

По информации NBC, Мейджор (или Майор) оказался в приюте вместе с шестью щенками после того, как отравился чем-то дома. Хозяин не имел денег на ветеринара и потому отказался от животных. Первой пост в Facebook о немецких овчарках из этого приюта увидела дочь Байдена Эшли. Семья сначала взяла Мейджора под опеку, а через восемь месяцев усыновила.

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Байден никогда не говорил, почему именно так назвал собаку, однако, по мнению журналистов, таким образом он почтил память своего старшего сына Бо, который скончался в 2015 году в возрасте 46 лет от рака головного мозга. Бо Байден был членом Нацгвардии Делавэра, служил в Ираке и имел звание майора.

Что касается второй овчарки по кличке Чемпион, то его в 2008 году Байден купил у заводчика в Пенсильвании. Он стал подарком его супруги Джилл по случаю победы на выборах и избрания вице-президентом США при Бараке Обаме. Имя пса тоже не случайно. "Поднимайся, чемп!" — именно так подбадривал Байдена его отец, когда у того было плохое настроение.

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Чемп и Мэйджор – первые животные за четыре последних года в Белом доме. У 45-го президента США Дональда Трампа не было ни собак, ни котов. Он стал первым с 1860 года главой государства, который не имел домашних питомцев. До него это был 11-й президент США Джеймс Нокс Полк, который занимал пост с 1845 по 1849 год.

Сам Байден даже пошутил по этому поводу в Twitter. "Кто-то отмечает национальный день кошек, кто-то — национальный день собак. Президент Трамп не празднует ничего. Это говорит о многом. Пришло время вернуть животных в Белый дом", – написал он в 2019 году.

Фото: Twitter/Joe Biden

В свое оправдание Трамп заявил, что заводить собаку из политических соображений он считает лицемерным, а времени присматривать за ним у него просто нет.

Напомним, новая администрация США прекращает политику изоляционизма, которую проводил Дональд Трамп. Кроме того, 3 февраля Байден подписал три указа, которые ослабляют жесткую иммиграционную политику его предшественника.