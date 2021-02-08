Перші собаки США: що відомо про улюбленців президента Джо Байдена (фото, відео)

Джо Байден завжди був небайдужий до вівчарок, а, "усиновивши" цуценя з притулку, дав ЗМІ сигнал про те, що в Америку "повертається нормальність".

Перша леді США Джилл Байден закликала американців носити маски не тільки в громадських місцях, а також навіть під час вигулу собак. Відео опубліковано на її офіційній сторінці в Instagram, його підхопили і телеграмм-канали.

На записі вона сидить біля каміна в оточенні двох собак, німецьких вівчарок Мейджор і Чемп. Місіс Байден, серед іншого, закликала звернути увагу на тварин із притулків і подарувати їм новий будинок.

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Такі слова — не реверанс у сторону зоозахисників, а власний досвід. Пес Байденів на прізвисько Мейджор став першою "всиновленою" твариною, яка переступила поріг Білого дому. Його ще в 2018 році Джо Байден взяв із притулку Delaware Humane Association у штаті Делавер.

[ + – ] Джо Байден і Мейджор Фото: Facebook/delawarehumane

За інформацією NBC, Мейджор (або Майор) зʼявився в притулку разом із шістьма цуценятами після того, як отруївся чимось вдома. Господар не мав грошей на ветеринара і тому відмовився від тварин. Першою допис у Facebook про німецьких вівчарок із цього притулку побачила дочка Байдена Ешлі. Сім'я спочатку взяла Мейджора під опіку, а через вісім місяців усиновила.

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Байден ніколи не говорив, чому саме так назвав собаку, проте, на думку журналістів, таким чином він вшанував пам'ять свого старшого сина Бо, який помер у 2015 році у віці 46 років від раку головного мозку. Бо Байден був членом Нацгвардії Делавера, служив в Іраку та мав звання майора.

Що стосується другої вівчарки на прізвисько Чемпіон, то його в 2008 році Байден купив у заводчика в Пенсільванії. Він став подарунком його дружини Джилл із нагоди перемоги на виборах та обрання віце-президентом США за Барака Обами. Ім'я пса теж не випадкове. "Вставай, чемп!" — саме так підбадьорював Байдена його батько, коли у того був поганий настрій.

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Чемп і Мейджор — перші тварини за чотири останні роки в Білому домі. У 45-го президента США Дональда Трампа не було ні собак, ні котів. Він став першим із 1860 року главою держави, який не мав домашніх вихованців. До нього це був 11-й президент США Джеймс Нокс Полк, який займав пості з 1845 по 1849 рік.

Сам Байден навіть пожартував із цього приводу в Twitter. "Хтось святкує національний день кішок, хтось — національний день собак. Президент Трамп не святкує нічого. Це говорить багато про що. Прийшов час повернути тварин у Білий дім", — написав він у 2019 році.

Фото: Twitter/Joe Biden

У своє виправдання Трамп заявив, що заводити собаку з політичних міркувань він вважає лицемірним, а часу доглядати за ним у нього просто немає.

Нагадаємо, нова адміністрація США припиняє політику ізоляціонізму, яку проводив Дональд Трамп. Крім того, 3 лютого Байден підписав три укази, які послаблюють жорстку імміграційну політику його попередника.