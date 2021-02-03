"Я не создаю новые законы, я ликвидирую неудачную политику", - Байден об отмене указов Трампа

Президент США подписал целый ряд указов, которые отменяют ранее введенные директивы Трампа.

Вчера, 2 января президент Джо Байден подписал три важных указа, которые ослабляют жесткой иммиграционной политики экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBCNews.

Со слов одного из чиновников в администрации Байдена, Трамп был слишком сосредоточен на "стене". Он ничего не сделал для устранения причин, по которым люди приходят к южной границе США. Стратегия оказалась ограниченной и расточительной. Подход президента Байдена заключается в комплексном решении вопроса иммиграции.

После подписания приказов, Джо Байден заявил: "Я хотел бы кое-что объяснить. Сейчас ходит много разговоров касательно моих указов. Я не делаю новые законы, я ликвидирую неудачную политику. 99% указов, которые подписал последний президент Соединенных Штатов являются контрпродуктивными для нашей безопасности, для нашей страны".

По словам Байдена, подписанные указы об иммиграции позволяют воссоединять семьи мигрантов. Для этого воссоздали межведомственную группу по вопросам воссоединения семей. Второй указ, подписаный президентом касается создания региональной структуры, которая будет заниматься вопросом устранения причин иммиграции в США.

Последний указ, который подписал президент Джо Байден, стал восстановление Dream Act (закон о помощи и помощи в получении образования детям иностранцев) и отмена запрета на въезд в страну мусульман.

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Напомним, во время своей избирательной кампании Байден заявлял, что он отменит ряд указов Трампа. Он вернул право трансгендерам нести службу в армии.