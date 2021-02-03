"Я не створюю нові закони, я ліквідую невдалу політику", — Байден про скасування указів Трампа

Президент США підписав цілу низку указів, які скасовують раніше введені директиви Трампа.

Вчора, 2 січня президент Джо Байден підписав три важливі укази, які послаблюють жорстку імміграційну політику екс-президента Дональда Трампа. Про це повідомляє NBCNews.

За словами одного з чиновників в адміністрації Байдена, Трамп був надто зосереджений на "стіні". Він нічого не зробив для усунення причин, за якими люди приходять до південного кордону США. Стратегія виявилася обмеженою та марнотратною. Підхід президента Байдена полягає в комплексному вирішенні питання імміграції.

Після підписання наказів Джо Байден заявив: "Я хотів би дещо пояснити. Зараз ходить багато розмов щодо моїх указів. Я не роблю нові закони, я ліквідую невдалу політику. 99% указів, які підписав останній президент Сполучених Штатів, є контрпродуктивними для нашої безпеки, для нашої країни".

За словами Байдена, підписані укази про імміграцію дозволяють возз'єднати родини мігрантів. Для цього відтворили міжвідомчу групу з питань возз'єднання сімей. Другий указ, підписаний президентом, стосується створення регіональної структури, яка займатиметься питанням усунення причин імміграції в США.

Останній указ, який підписав президент Джо Байден, став відновлення Dream Act (закон про допомогу і допомогу в отриманні освіти дітям іноземців) і скасування заборони на в'їзд у країну мусульман.

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Нагадаємо, під час своєї виборчої кампанії Байден заявляв, що він скасує низку указів Трампа. Він повернув право трансгендерам нести службу в армії.