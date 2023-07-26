26 июля 2023 года: Собор архангела Гавриила — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя плакать и ссориться с родными.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает Собор архангела Гавриила. Он был первым, кто возвестил Марию о том, что она родит Сына Божьего, а также рассказал женщинам о Воскресении Христа и предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод собирается убить всех младенцев. Сегодняшний праздник связан с освящением Константинопольского храма в его честь.
Что нельзя делать 26 июля:
- плакать;
- ссориться с родными;
- снимать паутину в доме;
- собирать ягоды.
Народные приметы и поверья:
- сухая погода – осень будет теплой;
- сильный дождь – урожай будет слабым;
- пчелы гудят над полями — будет жара.
День ангела празднуют:
Антон, Степан, Юлиан.
Родились в этот день:
1875 год — Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ;
1928 год — Стэнли Кубрик, американский и британский кинорежиссер;
1943 год — Мик Джаггер, британский рок-музыкант, вокалист группы "The Rolling Stones";
1964 год — Сандра Буллок, американская актриса, обладательница премии "Оскар";
1967 год — Джейсон Стейтем, американский киноактер.
Также в этот день:
1657 год — Иван Выговский стал на Чигиринском совете новым гетманом ко времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого;
1971 год — стартовал американский космический корабль "Аполлон-15", пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, 30 июля совершающий посадку на Луну;
1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола.