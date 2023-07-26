26 июля 2023 года: Собор архангела Гавриила — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя плакать и ссориться с родными.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает Собор архангела Гавриила. Он был первым, кто возвестил Марию о том, что она родит Сына Божьего, а также рассказал женщинам о Воскресении Христа и предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод собирается убить всех младенцев. Сегодняшний праздник связан с освящением Константинопольского храма в его честь.

Что нельзя делать 26 июля:

плакать;

ссориться с родными;

снимать паутину в доме;

собирать ягоды.

Народные приметы и поверья:

сухая погода – осень будет теплой;

сильный дождь – урожай будет слабым;

пчелы гудят над полями — будет жара.

День ангела празднуют:

Антон, Степан, Юлиан.

Родились в этот день:

1875 год — Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, психолог, философ;

1928 год — Стэнли Кубрик, американский и британский кинорежиссер;

1943 год — Мик Джаггер, британский рок-музыкант, вокалист группы "The Rolling Stones";

1964 год — Сандра Буллок, американская актриса, обладательница премии "Оскар";

1967 год — Джейсон Стейтем, американский киноактер.

Также в этот день:

1657 год — Иван Выговский стал на Чигиринском совете новым гетманом ко времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого;

1971 год — стартовал американский космический корабль "Аполлон-15", пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, 30 июля совершающий посадку на Луну;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола.