26 липня 2023 року: Собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна плакати та сваритися з рідними.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Він був першим, хто сповістив Марію про те, що вона народить Сина Божого, а також розповів жінкам про Воскресіння Христа і постав перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод збирається вбити всіх немовлят. Сьогоднішнє свято пов'язане з освяченням Константинопольського храму на його честь.
Що не можна робити 26 липня:
- плакати;
- сваритися з рідними;
- знімати павутину в будинку;
- збирати ягоди.
Народні прикмети та повір'я:
- суха погода — осінь буде теплою;
- сильний дощ — урожай буде слабким;
- бджоли гудуть над полями — буде спека.
День ангела святкують:
Антон, Степан, Юліан.
Народилися в цей день:
1875 рік — Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог, філософ;
1928 рік — Стенлі Кубрик, американський і британський кінорежисер;
1943 рік — Мік Джаггер, британський рок-музикант, вокаліст групи "The Rolling Stones";
1964 рік — Сандра Буллок, американська актриса, володарка премії "Оскар";
1967 рік — Джейсон Стейтем, американський кіноактор.
Також цього дня:
1657 рік — Іван Виговський став на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;
1971 рік — стартував американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив посадку на Місяць;
1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу.