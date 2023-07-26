26 липня 2023 року: Собор архангела Гавриїла — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна плакати та сваритися з рідними.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує Собор архангела Гавриїла. Він був першим, хто сповістив Марію про те, що вона народить Сина Божого, а також розповів жінкам про Воскресіння Христа і постав перед розп'яттям, щоб розповісти, що Ірод збирається вбити всіх немовлят. Сьогоднішнє свято пов'язане з освяченням Константинопольського храму на його честь.

Що не можна робити 26 липня:

плакати;

сваритися з рідними;

знімати павутину в будинку;

збирати ягоди.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — осінь буде теплою;

сильний дощ — урожай буде слабким;

бджоли гудуть над полями — буде спека.

День ангела святкують:

Антон, Степан, Юліан.

Народилися в цей день:

1875 рік — Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психолог, філософ;

1928 рік — Стенлі Кубрик, американський і британський кінорежисер;

1943 рік — Мік Джаггер, британський рок-музикант, вокаліст групи "The Rolling Stones";

1964 рік — Сандра Буллок, американська актриса, володарка премії "Оскар";

1967 рік — Джейсон Стейтем, американський кіноактор.

Також цього дня:

1657 рік — Іван Виговський став на Чигиринській раді новим гетьманом до часу повноліття Юрія Хмельницького;

1971 рік — стартував американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом і Дж. Ірвіном, який 30 липня здійснив посадку на Місяць;

1995 рік — представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу.