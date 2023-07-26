Принц Уильям и Кейт Миддлтон не смогут простить Гарри, — источник

Накануне герцог Сассекский даже звонил старшему брату.

Кейт Миддлтон и принц Уильям не смогут простить принца Гарри. Об этом пишет OK!

Принц Уэльский и его брат, герцог Сассекский, пережили напряженные отношения, поскольку последний оставил позади официальные королевские обязанности в 2020 году.

Королевский биограф Том Бауэр утверждает, что если бы 38-летний Гарри предложил перемирие Уильяму и его жене Кейт Миддлтон, ему могли бы отказать.

Недавно он сказал, что герцог Сассекский "не может вернуться" к ним, поскольку он "причинил столько вреда семье".

Принц Гарри Фото: Getty Images

Гарри и его жена Меган Маркл переехали в Калифорнию в 2020 году после того, как они выпустили ряд проектов, в которых подробно описывают их "борьбу с королевской жизнью", включая его мемуары "Spare" и их сериал для Netflix "Harry & Meghan".

Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

"Я думаю, что предложение Гарри будет отклонено. Я сомневаюсь, что Уильям и Кейт смогут простить Гарри", — пояснил он.

Источник также сообщил изданию, что Гарри недавно позвонил Уильяму, пытаясь прекратить их вражду. Однако принц Уэльский был "ошеломлен" и не знал, что ответить.

"Беспокойство заключается в том, что если он все-таки вернется, он вполне может повредить еще больше", — продолжил он.

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Напомним, королевская семья сделает все возможное, чтобы мемуары "Запасной" не повторились.

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