Королева Камилла появилась в платье с геометрическим дизайном (фото)
Жена Чарльза ІІІ дополнила образ элегантными аксессуарами, посещая Норфолк.
Королева Камилла посетила место рождения и дом автора ее любимой книги детства — "Черный красавец". Об этом сообщили в Twitter королевской семьи Великобритании.
Супруга короля Чарльза ІІІ посетила дом Анны Сьюэлл в Норфолке. Сьюэлл родилась в доме на Черч-Плейн в Грейт-Ярмуте в 1820 году. Во время визита королева имела возможность просмотреть первые издания "Черного красавца" и встретиться с волонтерами, которые сегодня занимаются домом.
Ее Величество также пообщалась с представителями организации, которая заботится о пони, ослах и мулах по всей Великобритании.
Для официального визита монаршая персона выбрала голубое платье с геометрическим дизайном от Fiona Clare Aldridge. Образ супруга короля Великобритании дополнила браслетом Van Cleef&Arpels, подвеской Kiki McDonough и кремовой сумочкой.
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На этот раз королева Камилла была без мужа.
Волосы монаршей особы были уложены привычным для нее способом.
Напомним, король Чарльз ІІІ с супругой впервые после коронации посетили Корнуолл.
Также Фокус писал о любимых туфлях королевы Камиллы.