Меган Фокс показала откровенное прозрачное платье с оптической иллюзией

Это платье — настоящий фаворит среди знаменитостей.

37-летняя американская актриса и модель, а также мать троих детей Меган Фокс продемонстрировала поклонникам свою роскошную фигуру. Фотографиями в сексуальном образе знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Звезда фильма "Тело Дженнифер" выбрала дерзкий оранжевый образ. На Фокс было прозрачное полосатое платье от Жана Поля Готье (485 долларов) с оптической иллюзией. Она прикрыла грудь накладками на соски и носила под платьем только трусы телесного цвета с высокой талией. Волосы звезды были собраны в высокую прическу, сделала сияющий макияж в персиковых оттенках и белый маникюр. Меган надела множество серебряных чокеров и цепочек, чтобы дополнить свой эффектный наряд.

Ослепительное платье от французского дома моды носили многие другие известные лица. Ким Кардашьян, Лиззо и Джулия Фокс носили черную версию одного и того же дизайнерского платья, вдохновленного весенней коллекцией Жана Поля Готье 1996 года, хотя каждая из звезд предпочла надеть бюстгальтер под наряд.

Кайли Дженнер также смоделировала обновленную версию платья в весенней кампании Gaultier 2023 года.

Напомним, Меган Фокс позировала в джунглях в микроскопическом зеленом бикини от итальянского бренда Oseree за $230.

Ранее Фокус писал, что совсем недавно Меган избавилась от татуировки с именем бывшего мужа Брайана Остина Грина на интимном месте, набив вместо него черную змею с цветами.