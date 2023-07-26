Королева Летиция продемонстрировала элегантный черно-белый образ (фото)

Бывшая журналистка с мужем посетили открытие галереи в столице Испании.

Королева Испании Летиция присоединилась к мужу во время открытия Королевской галереи в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя бывшая журналистка присоединилась к испанскому королю Филиппу VI, чтобы открыть Королевскую галерею коллекций в Королевском дворце в Мадриде, надев черно-белое цветочное платье миди от Carolina Herrera. Платье в стиле 1960-х годов имело шелковый черный пояс с элегантным бантом.

Королевская особа сочетала свое платье с черными туфлями на высоком каблуке и соответствующим шелковым клатчем. Королева Летиция уложила свои каштановые волосы до плеч в голливудские волны, чтобы посетить галерею Королевских коллекций.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Король Филипп и королева Летиция Фото: Getty Images

Королевская особа свела свои украшения к минимуму — выбрала пару серебряных сережек-колец, инкрустированных бриллиантами.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Тем временем 55-летний король Филипп был в темно-синем костюме в тонкую полоску для открытия галереи в столице Испании. Монарх дополнил свой костюм белой рубашкой, темно-красным галстуком с принтом и черными лакированными туфлями.

Королева Летиция

Напомним, королева Испании появилась в идеальном шелковом ансамбле.

Также Фокус писал о выходе королевской четы Испании с дочерьми.