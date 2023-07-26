С чем носить резиновые сапоги в городе: советы стилистов

Резиновые сапоги в последнее время стали элементом образа, а не просто способом защитить ноги от воды в дождливую погоду.

Несмотря на то, что сейчас лето, и преобладает сухая и жаркая погода, дожди все же напоминают о себе, обрушиваясь периодически ливнями на города и села. В такую погоду самое время достать резиновые саопоги, чтобы без проблем перебежать лужи и не замочить ноги в текущей по асфальту воде. Тем более, что в последние годы ассортимент резиновых сапог, как и модельный ряд существенно расширился, и они перешли в разряд стильной обуви для непогоды, а не просто остаются средством уберечься от луж. Многие модные дома давно включают резиновые сапоги в свои коллекции, как например Bottega Veneta и Chanel, а канонические Hunter и вовсе много лет пользуются любовью и уважением в королевской семье Великобритании. С чем носить резиновые сапоги лучше всего, чтобы смотрелось интересно и модно, пишет The Symbol.

Поскольку модные дома представили очень много моделей, начиная от коротких, до середины икры, до полноценных ботфортов, то и выбор ансамблей под них очень велик. Их носят с трендовыми леггинсами в сочетании со строгим пальто, и с юбками-макси, и с широкими удлиненными брюками.

Высокие "рыбацкие" резиновые сапоги неожиданно элегантно смотрятся с твидовыми пальто и костюмами.

Также высокие модели резиновых сапог можно смело носить с юбками, шортами и теми же леггинсами. Для тех же, кто любит эстетику гранжа, оптимальный вариант – резиновые сапоги в сочетании с короткими цветочными платьями в духе 90-х.

Фото: Getty

Добавим, что мода совершенно не ограничивает цветовой ряд сапог, поэтому можно менять их хоть каждый день, выбирая не только классические нейтральные оттенки, но и более яркие краски.

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