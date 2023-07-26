Бывшая жена Тома Круза продемонстрировала фигуру в спортивном топе (фото)

Звезду экрана заметили на улицах Нью-Йорка.

44-летняя американская актриса Кэти Холмс продемонстрировала фигуру в спортивном топе. Об этом пишет Page Six.

Экс-супруга Тома Круза, которая вышла на прогулку без макияжа в Нью-Йорке, продемонстрировала свою подтянутую фигуру и загар в спортивном топе Alo Yoga и зеленых спортивных штанах с кроссовками Adidas.

Она добавила многослойные золотые подвески, овальные серьги-кольца, солнцезащитные очки и массивную черную сумку.

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Кэти Холмс

Американская знаменитость завязала волосы в хвост, выдерживая жару Нью-Йорка.

Хотя Кэти Холмс старалась держать большую часть своей личной жизни подальше от внимания публики, мать одного ребенка все-таки рассказала немного информации о том, как она остается в такой форме, в 2019 году.

"Я занимаюсь спортом четыре раза в неделю. Разнообразие является ключевым, иначе мне надоест", — сказала она Shape. "Мне нравится спиннинг, бокс и йога, а иногда я посещаю уроки танцев".

Напомним, Кэти Холмс снялась для обложки журнала в платье украинского дизайнера.

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