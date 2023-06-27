Кэти Холмс продемонстрировала идеальное платье для лета в городе

Цветочное платье-макси – тренд лета 2023.

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Легкие и развевающиеся платья с цветочным принтом – must-have любого лета, и их носят даже голливудские звезды. Так, бывшая жена Тома Круза, актриса Кэти Холмс, была замечена в Нью-Йорке в очень женственном летнем ансамбле, пишет People.

Знаменитость выбрала темное платье-макси с мелким цветочным принтом, дополнив его пурпурными сандалиями на платформе, изящными золотыми ожерельями, коричневой большой сумкой и огромными солнцезащитными очками "кошачий глаз".

Летящая ткань придавала силуэту плавность и делала его еще более изящным.

Холмс – не единственная, кто подхватил женственный тренд: множество знаменитостей постоянно носят цветочные платья и макси-платья. Крисси Тейген недавно надела миди с пышными рукавами и цветочным принтом с открытыми плечами, а Риз Уизерспун ошеломила розово-красным цветочным сарафаном. Можно с уверенностью сказать, что цветочное макси – тренд сезона.

О том, что цветочный принт будет одним из хитов 2023, говорил и украинский дизайнер Андре Тан, представив свою подборку наиболее актуальных вещей для ближайших трех месяцев.

Любят подобные платья и королевские особы. Так, Кейт Миддлтон является большой поклонницей простых, но женственных фасонов в цветы, отдавая предпочтение таким нарядам во время путешествий или времяпрепровождения в кругу семьи.

Фото: Getty Images

Аналогичные вкусы – у принцесс Евгении и Беатрис, которых часто можно увидеть в платьях в цветочек.

Ранее Фокус писал, что Кэти Холмс снялась для журнала в платье от украинского бренда.