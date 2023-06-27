Кеті Голмс продемонструвала ідеальну сукню для літа в місті

Квіткова сукня-максі — тренд літа 2023.

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Легкі летючі сукні з квітковим принтом — must-have будь-якого літа, і їх носять навіть голлівудські зірки. Так, колишню дружину Тома Круза, актрису Кеті Голмс, помітили в Нью-Йорку в дуже жіночному літньому ансамблі, пише People.

Знаменитість обрала темну сукню-максі з дрібним квітковим принтом, доповнивши її пурпуровими сандалями на платформі, вишуканими золотими ланцюжками, коричневою великою сумкою і чималими сонцезахисними окулярами "котяче око".

Летюча тканина надавала силуету плавності і робила його ще більш витонченим.

Голмс — не єдина, хто підхопив жіночний тренд: безліч знаменитостей постійно носять квіткові сукні та максісукні. Кріссі Тейген нещодавно одягла міді з пишними рукавами і квітковим принтом з відкритими плечима, а Різ Візерспун приголомшила рожево-червоним квітковим сарафаном. Можна з упевненістю сказати, що квіткове максі — тренд сезону.

Про те, що квітковий принт буде одним з хітів 2023 року, говорив і український дизайнер Андре Тан, представивши свою добірку найактуальніших речей для теплої пори року.

Люблять подібні сукні й королівські особи. Так, Кейт Міддлтон є великою прихильницею простих, але жіночних фасонів у квітах, віддаючи перевагу такому вбранню під час подорожей або проведення часу в колі сім'ї.

Фото: Getty Images

Аналогічні смаки — у принцес Євгенії та Беатріс, яких часто можна побачити в сукнях у квіточку.

Раніше Фокус писав, що Кеті Голмс знялася для журналу в сукні від українського бренду.