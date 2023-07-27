Принцесса Диана и Кейт Миддлтон: как монаршие персоны выглядели бы в мире Барби (фото)

Интерес к кукольному миру Барби после выхода фильма Греты Гервиг растет в геометрической прогрессии.

Искусственный интеллект переместил членов королевской семьи Великобритании в мир Барби. Об этом сообщили художники storial.media.

Непонятно, видел ли кто-то из членов королевской семьи уже новый фильм Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Однако цифровые художники storial.media показали, как бы монаршие персоны выглядели в кукольном мире.

Принцессу Диану, которая погибла в ДТП в 1997 году, ИИ представил в элегантных платьях и с традиционной ей прической.

Королева Елизавета II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года, предстала в светло-розовом костюме со шляпой и сумочкой.

Между тем королевские пары, король Чарльз III и королева Камилла, Меган Маркл и принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям, "позировали" вместе. Только у бывшей американской актрисы не было розового элемента образа.

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Напомним, королева Камилла посетила дом своей любимой писательницы в Норфолке.

Также Фокус писал о сцене из фильма "Барби", которую режиссер картины Грета Гервиг отказалась вырезать.