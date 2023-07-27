Киллиан Мерфи рассказал о съемках сцен секса с Флоренс Пью в "Оппенгеймере"

Знаменитый актер признал, что снимать постельные сцены было "неловко".

47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи рассказал в интервью британскому GQ о своем впечатлении от съемок постельных сцен вместе с актрисой Флоренс Пью.

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Актер, исполнивший роль Дж. Роберта Оппенгеймера в летнем блокбастере Кристофера Нолана, высоко оценил сексуальные сцены с Пью, но признает, что снимать их было "неловко".

"Послушайте, никто не любит их делать", — сказал актер.

"Это самая неловкая часть нашей работы. Но иногда с этим нужно смириться, — продолжил он, назвав моменты "стоящими", потому что роман героини Пью, Джин Тэтлок, с Дж. Робертом Оппенгеймером является "ключевым" для фильма. — [Это] одна из самых важных эмоциональных частей фильма. Я думаю, что они были жизненно важны".

Звезда "Острых козырьков" отметил, что режиссер Кристофер Нолан "знал, что эти сцены принесут фильму рейтинг, который он получил". Номинант на "Золотой глобус" также назвал 27-летнюю Флоренс Пью "чертовски феноменальной" актрисой.

Что касается его собственной роли, Мерфи сказал GQ, что играть физика-теоретика было "огромной ответственностью".

Напомним, Киллиан Мерфи сильно похудел для роли Роберта Оппенгеймера.

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