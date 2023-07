Жестокая мать, конфликт с Принсем и четыре неудачных брака: все о трагической судьбе Шинейд О'Коннор

Шинейд была одной из самих известных ирландских певиц, но ее короткая и трагическая жизнь была омрачена страданиями.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля в возрасте 56 лет. Через год после того, как ее 17-летний сын Шейн покончил с собой. Судьба исполнительницы Nothing Compares 2 U была трагической и ужасной. Все ее четыре брака были несчастливыми, в детстве она страдала от жестокости своей матери, а всемирная слава не принесла ей счастья.

В интервью 2017 года она со слезами говорила, что осталась совсем одна, и в ее жизни нет абсолютно никого.

Шинейд О'Коннор

Тем более, что Принс, автор главного хита Шинейд, был недоволен тем, что его произведение перестало принадлежать ему.

Детство и юность

Ее имя при рождении было Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор и она воспитывалась в католической семье.

У ее родителей, инженера-строителя Джона и матери Джоанны было пятеро детей, в том числе писатель и журналист Джозеф. Шинейд родилась в 1966 году и позже переехала жить к отцу и его второй жене.

Но намного позже, в интервью, она признавалась, что ее мать была невероятно жестока с ней.

"У нее была камера пыток. Мое самое раннее воспоминание: она говорит мне, что мне не следовало рождаться. Она не хотела меня. Она была человеком, который получал удовольствие и улыбался, причиняя тебе боль", — рассказывала она о своей покойной матери, Джоанне О'Грэйди.

Шинейд рассказывает о своей матери

Певица утверждала, что физическое и эмоциональное насилие со стороны ее матери продолжалось до тех пор, пока она не сбежала из дома в возрасте 13 лет.

В 15 лет ее отправили в приют Магдалины на 18 месяцев за кражу в магазине. Это был приют "для падших женщин" и Шинейд, признавая, что там ее приучили к дисциплине, называла это место ужасающим.

Вскоре после того, как она покинула учреждение, ее мать погибла в автокатастрофе, врезавшись в дерево на обледенелой дороге, когда Шинейд было всего 18 лет.

Смерть заставила певицу бороться с противоречивыми чувствами, о которых она рассказала только годы спустя.

"Я ненавижу, что не могу любить ее", — сказала О'Коннор в 2017 году, сказав, что наконец-то простила свою мать за жестокое обращение.

"Я ненавижу, что не могу обнять ее и сказать, что люблю ее, и сказать ей, что с ней все в порядке, и позаботиться о ней. Я бы позаботилась о ней, хоть она и настоящий монстр", — призналась певица.

Музыкальная карьера

Пол Бирн, барабанщик популярной в то время группы In Tua Nua, помогал с музыкальным обучением в школе Шинейд, когда услышал, как она поет "Evergreen" Барбры Стрейзанд.

Он был поражен и рассказал о талантливой девушке своему другу Колму Фаррелли о ее таланте.

После Колм собрал группу Ton Ton Macoute и пригласил Шинейд в качестве солистки.

Однако было неизбежно, что именно она станет звездой. Так что вскоре девушка подписала контракт с Ensign Records и в 1987 году выпустила свой дебютный альбом The Lion And The Cobra.

Самым успешным синглом альбома стал хит Mandinka.

первый хит Шинейд О'Коннор

Но после многочисленных интервью стало ясно, что Шинейд особенная звезда. Она защищала деятельность IRA, критиковала коллег, включая U2, которые ее поддерживали и не стеснялась в выражениях.

После ее песня "I Want Your Hands On Me" стала саундтреком фильма "Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна".

А в 1990 году она записала второй альбом "I Do Not Want What I Haven’t Got", который сделал ее звездой мирового масштаба, получив за него Grammy в номинации "лучший альтернативный альбом".

Хит-сингл "Nothing Compares 2 U", возглавлял американский чарт четыре недели подряд. И стало ясно, что теперь это песня Шинейд, а не Принса, который ее написал и не группы The Family, исполнившей ее в 1985 году.

Шинейд исполняет Nothing Compares 2 U

Третий альбом "Am I Not Your Girl?" вышел в 1992 году, но не имел такого успеха. И после было скандальное выступление на Saturday Night Live.

Шинейд О’Коннор исполнила а капелла песню Боба Марли "War", а потом порвала фотографию Папы Иоанна Павла II со словами "Сражайтесь с настоящим врагом!".

Шинейд рвет фото Папы

За это ее осудили певцы и актеры. Актер Джо Пеши сказал, что дал бы ей пощечину, будь он в зале, а Мадонна заявила: "Я думаю, что есть лучший способ представить свои идеи, чем разорвать изображение, которое означает много для других людей".

В США ее освистывали на концертах, так что она вернулась в Дублин, играла в театре, записала еще один альбом, участвовала в записи альбомов других исполнителей.

Она стала рьяной католичкой, получив имя Суор Бернадетт. После стала жрицей отколовшейся Латинско-Тридентской церкви — должность, которая не была признана основной католической церковью. После она меняла имя еще дважды: в 2017 году на Магду Давитт, в 2018 – на Шухаду Садакат, приняв ислам. А в 2021 году объявила, что уходит из музыкальной индустрии. Но на следующий год вернулась.

Шинейд приянла ислам в 2018 году

Шинейд призналась, что страдает от биполярного расстройства и очень одинока.

Конфликт с Принсем и другими звездами

Шинейд О'Коннор исполнила хит Принса "Nothing Compares 2 U", заявив, после, что он был этим недоволен.

Хотя Принс публично хвалил ее версию песни, в различных интервью и комментариях на протяжении многих лет О'Коннор утверждала, что он был в ярости из-за ее успеха и вызвал ее к себе в Голливуд для серьезного разговора.

Принс исполняет Nothing Compares 2 U

"Принсу не нравились люди, исполняющие каверы на его песни. И него были все эти женщины-протеже, и его раздражало, что я не одна из них", — писала Шинейд в мемуарах.

В интервью 2004 года О'Коннор отказалась от претензий, назвав Принса "милым парнем", но после его смерти от передозировки фентанила в 2016 году, она заявила, что Принс "поклонялся дьяволу", принимал наркотики и избивал женщин.

Рассказала она в мемуарах и о том, что произошло в голливудском особняке исполнителя. По словам Шинейд он отругал ее за нецензурную брань в интервью и умолял своего дворецкого подать ей суп, хотя она неоднократно отказывалась от него.

А потом он якобы предложил обсудить их разногласия в дружеской битве подушками, но затем напал на нее, засунув в наволочку "что-то твердое". Когда она пыталась покинуть его особняк, он заблокировал дверь и потащил к своей машине, так что она вырвалась и побежала к соседям, после чего, по ее словам, Принц отступил.

У Шинейд был конфликт с Фрэнком Синтарой, из-за ее отказа разрешить играть "Усеянное звездами знамя" на одном из ее шоу.

После инцидента с фото Папы ее осудили Джо Пеши и Мадонна.

А в 2013 году О'Коннор написала Майли Сайрус после видео на Wrecking Ball, что она "ведет себя как проститутка и называет это феминизмом".

"Сообщение, которое ты продолжаешь посылать, заключается в том, что быть проституткой как-то круто… это так не круто, Майли. Это опасно", — написала О'Коннор в одном из открытых писем.

Семья и дети

Шинейд О'Коннор была замужем четыре раза. У нее родились четверо детей и семь лет назад она стала бабушкой.

Первый раз она была замужем за музыкальным продюсером Джоном Рейнольдсом. Пара впервые встретилась, когда Шинейд поехала в Лондон в качестве солистки группы TonTon Macoute. Ее сын Джейк родился в 1987 году. Вторую беременность от Рейнольдса она прервала в 1989 году после их разрыва.

Позже Шинейд утверждала, что ее звукозаписывающая компания поручила врачу убедить ее сделать аборт. Но с Джоном они остались друзьями после развода и поддерживали друг друга.

Позже у Джейка родился сын — первый внук О'Коннор.

После Шинейд встречалась с ирландским репортером Джоном Уотерсом. У пары родилась дочь Ройзин. Но их расставание было омрачено скандальной борьбой за опеку, после чего Ройзин осталась с отцом.

В июне 2001 года было объявлено, что Шинейд и ее парень-журналист Ник Соммерлад помолвлены.

Ник, дальний родственник шведской королевы Сильвии, сказал, что познакомился с певицей, когда он работал в Ассоциации прессы в Дублине.

Пара, у которой была семилетняя разница в возрасте, поженилась на тайной церемонии через несколько недель после того, как было объявлено об их помолвке. Шинейд говорила, что очень счастлива, но этот брак распался через три года.

Третьего ребенка, Шейна, Шинейд родила от ирландского музыканта Донала Ланни в 2004 году. В 2022 году Шейн покончил с собой после двух попыток уйти из жизни.

От короткой связи с музыкантом Фрэнком Бонадио у Шинейд родился сын Иешуа. Они расстались в начале 2007 года, но остались друзьями.

В июле 2010 года О'Коннор вышла замуж за своего давнего друга и частого соавтора Стива Куни, но их союз продлился только до апреля следующего года.

В 2011 году в Лас-Вегасе Шинейд вышла замуж за Барри Херриджа, ирландского психотерапевта, который лечил ее сына. Но брак продлился всего три недели, а прожили они вместе всего семь дней. Хотя они расстались, считается, что они не развелись по закону.

После своего четвертого развода Шинейд сказала Irish Sun, что сожалеет о том, что когда-либо выходила замуж.

"Думаю, я пыталась быть нормальной. Что-то вроде гея, пытающегося настаивать на том, чтобы быть натуралом. Конечно, нет ничего нормального в том, чтобы выходить замуж за тех, кого почти не знаешь. К счастью, они были хорошими парнями", — говорила Шинейд.

Шинейд, Шон Пенн, актриса Сандра Буллок и гости на гала-концерте amfAR Inspiration Gala в 2011 году в Лос-Анджелесе

Напомним, Шинейд О'Коннор скончалась 26 июля. Ранее в этом месяце она опубликовала твит, который был полон скорби по ее сыну Шейну.

"С момента его смерти я жила как ночная нежить. Он был любовью всей моей жизни, светильником моей души", — написала певица. Причины ее смерти не сообщаются.