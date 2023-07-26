В возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

Причины смерти неизвестны. Шинейд О’Коннор известна по песне Nothing Compares 2 U, ставшей в 1990 году синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards.

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В возрасте 56 лет умерла известная ирландская певица Шинейд О’Коннор, прославившаяся песней Nothing Compares 2 U, которая стала синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards в 1990 году. Об этом сообщает газета Irish Times. Причины смерти знаменитости не называются.

За свою музыкальную карьеру Шинейд О'Коннор выпустила 10 студийных альбомов. В начале 2023 года певицу удостоили высшей награды за классический ирландский альбом на церемонии вручения наград RTÉ Choice Music Awards. Знаменитость посвятила свою победу "всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии", за что ей аплодировали стоя.

Знаменитый трек Шинейд О"Коннор Nothing Compares 2 U

Что известно о певице Шинейд О’Коннор

Личная жизнь знаменитости была насыщена романами. Она четыре раза вступала в брак. От первого супруга, барабанщика Джона Рейнольдса в 1987 году певица родила старшего сына Джейка. Через несколько лет после развода она закрутила роман с ирландским журналистом Джоном Уотерсом, от которого в 1995-м родила дочь Ройсин.

В 2001 году О′Коннор снова вышла замуж за британского журналиста Ника Соммерледа и родила сына Шейна. В прошлом году юноша покончил с собой в возрасте 17 лет. По словам О’Коннор, некоторое время до трагической гибели ее сын Шейн находился на специальном "суицидальном контроле" в реабилитационной клинике Тallaght Hosptial’s Lynn Ward, откуда в последствие сбежал. Певица считала виновными в смерти юноши персонал и администрацию клиники, которые не досмотрели за подростком с суицидальными наклонностями.

В 2006-м после романа с Фрэнком Бонадио знаменитость родила еще одного ребенка, сына Иешуа Фрэнсис Нил Бонадио.

Третий брак певица заключила со Стивом Куни летом 2010 года, через год пара развелась.

Своего последнего мужа, ирландского терапевта Барри Херриджем, она бросила через несколько дней после совместной жизни.

Несмотря на обилие романов с мужчинами, в 2000 году певица заявляла, что считает себя лесбиянкой. А в последствие говорила, что пол человека для нее не важен.

В 2017 году Шинейд сменила имя на Магда Давитт, чтобы "быть свободной от родительских рабских имен". Через год певица приняла ислам и стала называть себя Шухада Садакат. В том же году знаменитость записала видеообращение, где рассказала подписчикам, что страдает биполярным расстройством.

Фокус писал, что через несколько недель после того, как погиб сын Шинейд О'Коннор, певица пыталась покончить с собой.