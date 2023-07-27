Белла Хадид вышла на связь с поклонниками: что сообщила модель

Последние месяцы знаменитость менее активна в публичном поле, поскольку лечит обострение болезни Лайма.

26-летняя американская модель Белла Хадид впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками. Звезда подиумов палестинского происхождения рассказала в своем Instagram, что "трезвая" уже 10 месяцев.

"С Kin и большой любовью к себе я почти 10 месяцев не употребляю алкоголь", — призналась Белла.

Отметим, что Kin Euphorics — компания по производству безалкогольных напитков, которую она основала вместе с Джен Батчелор.

Хадид опубликовала снимок, на котором она покупает Kin в продуктовом магазине Sprouts, широко улыбаясь.

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"Я так горжусь тем, кто проявил свою трезвость или тем, кто имел смелость открыть свой разум трезвому июлю!" — добавила Белла.

Белла Хадид

В июле стало известно, что модель рассталась с бойфрендом Марком Кальманом после двухлетнего романа, и что она была в отпуске для лечения обострения болезни Лайма.

В интервью InStyle ранее Белла Хадид призналась, что начала терять контроль над собой после тяжелой ночи выпивки.

"Я выпила свою судьбу", — сказала она изданию.

"Я любила алкоголь, и дошло до того, что даже я начала, знаете, отменять вечерние прогулки, потому что я чувствовала, что не смогу себя контролировать".

Напомним, Белла Хадид разошлась с Марком Калманом после двух лет отношений.

Также Фокус писал о борьбе Беллы Хадид с болезнью Лайма.