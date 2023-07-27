Королева Камилла в очаровательном зеленом платье появилась на выставке цветов

Зеленое платье с принтом явно фаворит королевской особы, посколько она надела его второй раз за месяц.

Королева Камилла выбрала трендовое платье для 140-й выставки цветов в Сандрингеме в Англии, повторяя тот же образ, который она надела в Корнуолле в начале этого месяца, когда она присоединилась к королю Чарльзу на мероприятии. Об этом пишет PageSix.

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Королева, которой недавно исполнилось 76 лет, сияла в платье-рубашке Fiona Clare с поясом, прибыв на цветочную выставку в карете. Модель с воротником и застежкой-молнией спереди имеет рукава три четверти и принт в виде виноградной лозы различных оттенков светло- и темно-зеленого на черном фоне.

Королева Камилла на цветочной выставке Фото: Getty Images

Она сочетала платье с парой своих любимых туфель на каблуке Sole Bliss, которые она надевала более 80 раз, в фирменном стиле Ingrid из кожи телесного цвета (279 долларов США), с парой огромных жемчужных сережек и синим браслетом Van Cleef and Arpels Alhambra (4800 долларов). Королевская особа добавила к своему образу ожерелье с голубым топазом от Kiki McDonough (1937 долларов). Камилла завершила летний ансамбль сумкой Bottega Veneta телесного цвета (5200 долларов).

Королеве явно нравится этот наряд, так как она была в том же образе пару недель назад в Корнуолле.

Также Фокус писал, что королева Камилла дала редкий комментарий о своих внучках.