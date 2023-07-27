Жена Кевина Костнера вернулась из отпуска на Гавайях (фото)

Кристин Баумгартнер продемонстрировала футболку с надписью "поцелованная солнцем".

49-летняя бывшая дизайнер сумок Кристин Баумгартнер на фоне развода с актером Кевином Костнером вернулась из отпуска на Гавайях. Об этом пишет Mirror.

Баумгартнер улыбалась, когда возвращалась из отпуска на Гавайях в разгар развода с Кевином Костнером.

Дизайнер сумок нежилась на солнце в райском уголке с другом семьи Джошем Коннором, отвлекаясь от судебного спора со своим мужем.

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Кристин надела приталенную белую футболку с надписью "поцелованная солнцем". Она соединила ее с сине-белым кардиганом с завязками и парой коротких джинсовых шорт. Бывшая возлюбленная Костнера и мама его детей дополнила образ серебристой сумкой через плечо.

Во время шопинга в Монтесито к ней присоединилась ее младшая дочь. Сообщается, что она отправилась на Гавайи с двумя из трех детей, которых она воспитывает с Костнером.

Отметим, что Баумгартнер требует от своего мужа 240 000 долларов в месяц на алименты, а также попросила совместной опеки. Бухгалтер актера утверждает, что Баумгартнер потратила более 100 000 долларов из денег Костнера на ее пластические операции, экстравагантные покупки и снятие денег с банкоматов.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер Фото: Getty Images

Дизайнер утверждает, что Костнер изменял ей, но он отрицает это. Она также утверждает, что муж рассказал их детям о разводе через Zoom.

Напомним, Кевин Костнер считает, что бывшая возлюбленная желает нажиться на его состоянии.

Также Фокус писал об отдыхе Кристин Баумгартнер на Гавайях с близким другом Кевина Костнера.