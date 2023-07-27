Звезда сериала "Сплетница" продемонстрировала летнее платье от украинского бренда (фото)

Это не впервые, когда Келли Резерфорд выбирает украинского производителя.

54-летняя американская актриса Келли Резерфорд продемонстрировала платье украинского бренда. Снимками звезда экрана делится в своих соцсетях.

"@thecoat_official ☀️ мой сын делает все эти фото, поэтому я продолжаю улыбаться", — написала актриса, которая сыграла роль матери героини Блейк Лайвли в популярном сериале "Сплетница".

На снимках Резерфорд предстала в светлом платье свободного кроя, украшенном принтом в виде разноцветного конфетти и завязками с кисточками ручной работы.

"Наша муза❤️", — ответил в комментариях аккаунт бренда Кати Сильченко.

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Келли Резерфорд

Подписчики американской актрисы засыпали ее и новый летний образ комплиментами.

"Спасибо за поддержку украинских дизайнеров", "Летний образ", "Он делает замечательные фото!!!!! Ты выглядишь невероятно, как всегда! Люблю тебя", — пишут фолловеры звезды "Сплетницы".

Напомним, Келли Резерфорд вышла на публику в платье-вышиванке украинского бренда.

Также Фокус писал о появлении в фильме "Барби" пижамного комплекта украинского бренда.