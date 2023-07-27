Звезда сериала "Сплетница" продемонстрировала летнее платье от украинского бренда (фото)
Это не впервые, когда Келли Резерфорд выбирает украинского производителя.
54-летняя американская актриса Келли Резерфорд продемонстрировала платье украинского бренда. Снимками звезда экрана делится в своих соцсетях.
"@thecoat_official ☀️ мой сын делает все эти фото, поэтому я продолжаю улыбаться", — написала актриса, которая сыграла роль матери героини Блейк Лайвли в популярном сериале "Сплетница".
На снимках Резерфорд предстала в светлом платье свободного кроя, украшенном принтом в виде разноцветного конфетти и завязками с кисточками ручной работы.
"Наша муза❤️", — ответил в комментариях аккаунт бренда Кати Сильченко.
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Подписчики американской актрисы засыпали ее и новый летний образ комплиментами.
"Спасибо за поддержку украинских дизайнеров", "Летний образ", "Он делает замечательные фото!!!!! Ты выглядишь невероятно, как всегда! Люблю тебя", — пишут фолловеры звезды "Сплетницы".
Напомним, Келли Резерфорд вышла на публику в платье-вышиванке украинского бренда.
Также Фокус писал о появлении в фильме "Барби" пижамного комплекта украинского бренда.