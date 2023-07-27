Зірка серіалу "Пліткарка" продемонструвала літню сукню від українського бренду (фото)

Це не вперше, коли Келлі Резерфорд обирає українського виробника.

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54-річна американська акторка Келлі Резерфорд продемонструвала сукню українського бренду. Знімками зірка екрану ділиться у своїх соцмережах.

"@thecoat_official ☀️ мій син робить усі ці фото, тож я продовжую посміхатися", — написала акторка, яка зіграла роль матері героїні Блейк Лайвлі у популярному серіалі "Пліткарка".

На знімках Резерфорд постала у світлій сукні вільного крою, оздобленій принтом у вигляді різнокольорового конфетті та зав’язками з китицями ручної роботи.

"Наша муза❤️", — відповів у коментарях акаунт бренду Каті Сільченко.

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Келлі Резерфорд

Підписники американської акторки засипали її та новий літній образ компліментами.

"Дякуємо за підтримку українських дизайнерів", "Літній образ", "Він робить чудові фото!!!!! Ти виглядаєш неймовірно, як завжди! Люблю тебе", — пишуть фоловери зірки "Пліткарки".

Нагадаємо, Келлі Резерфорд вийшла на публіку у сукні-вишиванці українського бренду.

Також Фокус писав про появу у фільмі "Барбі" піжамного комплекту українського бренду.