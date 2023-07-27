Шинейд О'Коннор за несколько дней до смерти вспоминала своего покойного сына

В начале 2022 года юноша покончил с собой.

Ирландская певица Шинейд ОʼКоннор за несколько дней до смерти опубликовала трогательный твит о своем покойном сыне Шейне, который покончил с собой в начале 2022 года.

"С тех пор живу как беспокойное ночное создание... Он был любовью моей жизни, светильником моей души. Мы были двумя половинами одной души. Он был единственным человеком, который любил меня безусловно", — подписала архивное фото с покойным наследником певица 17 июля 2023 года.

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Шинейд О'Коннор с сыном Шейном

А 9 июля этого же года она опубликовала видео, в котором рассказала о своем текущем состоянии.

"Привет, некоторые люди просили меня записать видео, чтобы подтвердить личность... Теперь я всю ночь не спала, слушая книги об индуистской эстетике на YouTube", — написала артистка, которая ушла из жизни 26 июля 2023 года.

Шинейд О'Коннор

В начале 2022 года 17-летний Шейн сбежал из психиатрической больницы и покончил с собой. На похороны мама пришла в розовом костюме и положила в гроб юноши пачку сигарет.

Напомним, 26 июля 2023 года стало известно о смерти 56-летней Шинейд ОʼКоннор.

Также Фокус писал о трагической судьбе Шинейд О'Коннор.