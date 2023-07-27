Тренер Райана Гослинга рассказал, как актер тренировался для фильма "Барби"

Для фильма Райан Гослинг, как и другие актеры, играющие Кенов, должны были быть в идеальной форме.

42-летний Гослинг и другие Кены в фильме "Барби", в том числе Симу Лю , Кингсли Бен-Адир и Нкути Гатва, использовали девятиминутную тренировку корпуса, чтобы укрепить мышцы пресса и оставаться в тонусе. Ведь в фильме они должны были выглядеть идеальными куклами Кенами. И тренировал их звездный тренер Дэвид Хиггинс. Об этом пишет GQ.

"Я работал с актерами над "Вечными" и "Лигой справедливости". Всегда интересно, когда есть люди с разным уровнем физической подготовки. Мы используем тренажерный зал, чтобы сформировать сплоченную группу", — рассказывал Хиггинс.

Личный тренер Гослинга, Дэвид Хиггинс, который много лет работал с самой Барби, Марго Робби , отвечал за то, чтобы все Кены стали кукольно идеальными.

Актеры вкладывали всю свою "энергию" в групповые тренировки всего тела, включавшие в себя поднятие тяжестей и пилатес, а помимо занятий Хиггинса, ежедневно часами занимались танцами для многочисленных танцевальных номеров.

Хиггинс отметил, что групповые занятия оказались очень полезны. Ведь все друг друга мотивировали и поддерживали.

"Если один человек сдавался, другой мог подойти и сказать: "Давай, давай сделаем это". Я действительно полюбил эту группу парней. Они такие позитивные", — рассказал Хиггинс.

Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби" Фото: Getty Images

Также парни играли в баскетбол и пинг-понг в перерывах между съемками.

"Райану понравились упражнения с планкой и подтягивания. Симу и Нкути больше нравились отжимания и специальные скручивания мышц живота, которые мы делали. Все просто хорошо проводили время, хоть и выкладывались по полной", — добавил он.

Песня Кена в фильме "Барби"

Когда дело дошло до диеты Кенов, не было сокращения углеводов или каких-либо конкретных ограничений.

Главным правилом было отсутствие обработанных пищевых продуктов — "ничего, что упаковано в пластик" — и прерывистые интервалы голодания. Но это касалось только Райана, потому что его график был плотней, чем у остальных Кенов. И Хиггинс рассказал о некоторых упражениях, которые делали актеры для идеального пресса.

Тренировка Кенов для фильма "Барби" и идеального пресса

Перекат назад

Сядьте прямо, согнутые колени прижаты к груди, руки лежат на голенях. Отклонитесь назад, чтобы верхняя часть спины легла на коврик, не отрывая ноги от пола. Повторите, возвращаясь в вертикальное положение, а затем снова опускаясь.

Подъем ног

Лягте на спину, левая нога скрестите с правой. Приподнимите ноги над полом. Выполните медленное вращение влево, затем вправо, после чего медленно опустите на пол. Выполняйте это упражнение в течение минуты, затем поменяйте правую ногу на верхнюю и повторите.

Подъем по канату

Лягте на спину. Представьте, что между вашими поднятыми ногами натянута веревка, и вы пытаетесь ухватиться за нее, подтягиваясь на одной руке за другой, с рывком влево, вправо, влево, вправо в конце каждого рывка.

Ножницы

Сядьте, согнув колени. Отклонитесь назад, чтобы почувствовать напряжение в животе. Поднимите лодыжки и покачайте ногами влево-вправо, насколько это возможно в любом направлении. Если вы действительно хотите почувствовать боль, добавьте в середине каждого движения подъем колена к груди.

Напомним, ранее режиссер фильма Грета Гервиг рассказала, стоит ли ожидать вторую часть фильма "Барби".