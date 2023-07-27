Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о совместном бизнесе

Бывшие голливудские супруги долгое время решают судьбу винодельни во Франции.

Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец урегулировали спор относительно совместного бизнеса. Об этом пишет Daily Mail.

И 59-летний американский актер, и 48-летняя актриса согласились на посредничество, которое могло бы решить их проблемы.

Документы, поданные на прошлой неделе в споре о виноградниках во Франции, показывают, что обе звезды согласились на посредничество как альтернативный метод разрешения спора по Chateau Miraval, а не на передачу дела в суд.

Анджелина Джоли также заявила, что готова принять участие в мировой конференции. А Брэд Питт назначил "временного администратора" Chateau Miraval, чтобы решить войну между ним и россиянами, которым Джоли тайно продала свою долю бизнеса.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Как сообщается, голливудский актер увидит, что независимое лицо придет, чтобы оценить винодельню и то, как она управляется, и это со временем будет способствовать переговорам между Питтом и инвестиционной компанией, которую его бывшая жена продала россиянину Юрию Шефлеру.

Французский источник подтверждает этот шаг, говоря: "Учитывая спор между Nouvel LLC (подконтрольная руководителю Stoli Юрию Шефлеру) и Mondo Bongo LLC (подконтрольная Брэду Питту), Chateau Miraval и ее директор запросили и получили назначение временного администратора Коммерческим судом Драгиньяна (Франция), чтобы дать возможность компании и ее директору продолжать развивать бизнес и ее важное партнерство с семьей Перрен, пока такой спор не будет решен, в интересах Château Miraval, его директоров, сотрудников, партнеров и дочерних компаний".

Поместье Анджелины Джоли и Брэда Питта Фото: Getty Images

Отметим, что Питт и Джоли приобрели Chateau Miraval, поместье на юге Франции, в 2008 году.

Напомним, Брэд Питт планирует перебраться в английскую деревню.

Также Фокус писал о незаконных действиях Брэда Питта в отношении их с Джоли бизнеса.