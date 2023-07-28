София Вергара и Джо Манганьелло не могут поделить собаку (фото)

Собака, которую Вергара покупала для себя, без ума от ее супруга, что затрудняет решение вопроса о том, кому достанется животное.

Актеры София Вергара и Джо Манганьелло, которые решили развестись после восьми лет брака, никак не могут решить, с кем останется жить их 10-летний пес Бабблз, помесь чихуахуа и померанского шпица, пишет UsWeekly. Изначально София покупала щенка для себя, но с годами она прикипела к Джо.

Спор по этому поводу пара даже вынесла в соцсети, а София отмечала, что собаке больше нравится ее муж.

Бабблз на коленях у Джо чувствует себя отлично

"У них все еще есть несколько вопросов, которые нужно решить, например, опекунство над их собакой Бабблз. Но София надеется, что они смогут двигаться вперед спокойно и справедливо", – рассказал журналистам источник из окружения уже почти бывших супругов.

София и Бабблз

В январе 2019 года новый закон Калифорнии изменил порядок рассмотрения дел об опеке над домашними животными в бракоразводных процессах. Он дает судьям право учитывать заботу и наилучшие интересы домашнего животного при принятии решений по вопросам раздельного проживания или развода.

До 2019 года суды Калифорнии относились к домашним животным как к собственности. Они считались частью имущества, подлежащего разделу после расторжения брака. Часто судьи основывали свое решение на том, какая сторона купила или взяла из приюта животное.

Домашние животные по-прежнему технически классифицируются как личная собственность, но этот новый закон больше учитывает их интересы.

В 2021 году София сказала, что ее мечта завести собаку пошла наперекосяк, как только она привела Бабблз домой, и та сразу же предпочла Манганьелло. Актриса пошутила, что животное "украло все, что принадлежало ей" после того, как переехала в квартиру в Лос-Анджелесе, где жила вместе с Джо. София жаловалась, что Бабблз заняла ее место в кровати возле мужа, а она вынуждена спать "с другой стороны".

София и Джо поженились в 2015 году Фото: Instagram sofiavergara

Отметим, что бракоразводный процесс упрощает тот момент, что у Софии и Джо не было общих детей.

Ранее Фокус писал, что стала известна причина развода Вергары и Манганьелло.