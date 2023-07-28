Даша Квиткова высказалась о браке с Никитой Добрыниным (фото)

В июне 2023 года звездная пара официально развелась.

25-летняя украинская блогер Даша Квиткова высказалась относительно своего брака с Никитой Добрыниным. Обращение к фолловерам звезда соцсетей оставила в Instagram.

Молодая мама ответила на предположение подписчиков, будто она до сих пор любит своего бывшего мужа и отца двухлетнего сына Льва.

"Об одном умоляю. Оставьте мой прошлый брак в покое. Эта история для меня закрыта. Ничего в жизни меня не связывает с прошлым, кроме сына и судебных моментов", — заявила блогер.

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Даша Квиткова Фото: скріншот

Ведущий Никита Добрынин познакомился с Дашей Квитковой на съемках шоу "Холостяк-9". В 2020 они заключили брак, а через год стали родителями первенца Льва.

В сентябре 2022 года блогер и ведущий обвенчались. А через несколько месяцев после этого сообщили о решении развестись. Причиной назывались разные графики и темп жизни.

Даша Квиткова и Никита Добрынин с сыном Фото: Instagram Daria Kvitkova

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись.

Также Фокус писал о заработке Даши Квитковой на момент зимы 2022-23.